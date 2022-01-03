Отправлено: - 19:40

serg kost:

А где в моем списке ответвления?

serg kost:

Где наш четвертый НПЗ, про который говорят уже 30 лет?

serg kost:

По твоему, поставили компьютер, и выход бензина увеличился вдвое? Детский сад..

serg kost:

Где ты там флаг увидел?

serg kost:

И что там российского?

serg kost:

Хоть один гражданин России там есть?

serg kost:

Какие требования предъявила Россия от имени бастующих?

serg kost:

Вообще все забывают, что с Тенгиза увольняют 38000 рабочих. Возможно, что это более главная причина волнений.

Цитата:Завод по переработке конденсата это не совсем то что и ГпзЦитата:Незнаю как четвертый но у нас всего 6 гпзешек как пишет официальный сайтЦитата:А что на российских заводах везде где сделали модернизацию везде вдвое увеличилось производство?Данные можно опять жеТебе на слово верить нельзяЦитата:Так прям по юртеЦитата:ФлагЦитата:Проверять надоЦитата:Граждане России это ещё не вся РоссияВроде так про Стрелкова котрый Боинг сбил рассказывалиЦитата:МаловатоСудя по тому сколько седня бастует надо было всех уволить и новых набратьКапитализм однако