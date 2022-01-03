abaika95: Я привел именно гпз а не всякие мелкие ответвления
А где в моем списке ответвления? Кстати, из природных газов в качестве топлива используется метан. А сжиженный газ это продукт переработки нефти. Где наш четвертый НПЗ, про который говорят уже 30 лет? Цитата:
abaika95: На все что были поставили компьютеры ну тоесть модернизировали по вашему
Странные у тебя понятия о модернизации заводов. По твоему, поставили компьютер, и выход бензина увеличился вдвое? Детский сад...
Где ты там флаг увидел? И что там российского? Хоть один гражданин России там есть? Какие требования предъявила Россия от имени бастующих? Вообще все забывают, что с Тенгиза увольняют 38000 рабочих. Возможно, что это более главная причина волнений.
Агент талибанских шнырей с номерочком будет постить как всегда старую замусоленную методичку, где что-то написано о плохом состоянии НПЗ у союника Казахстана России. Ну и прочие гадости про РФ которые читать никто не будет. Поскольку талибские насяльники реально редкостно тупые и очень жадные, своему наёмнику они новую методичку купить не могут.
Ещё конечно тут ну должен был отметиться красный "премудрый пескарь". Ну просто распремудрый.
Остальные колхозные СИЗЫ и прочие полупьяные после НГ, и не слишком умные по жизни погонники на пенсии, даже не смогли понять о чем это и ничего не написали.
Достаточно для понимания ситуации ни в одном казахстанском якобы СМИ наверное найти не получится. Так как придется давать кроме сравнения цен, то что творится в регионах, и раскладку кому что принадлежит, и кто какими ценами может двигать. Понятно что не многие СМИ смогут это написать. Но это отличный тест на вшивость журналистов. То. какие они придумывают фразы, и как старательно избегают писать что происходит это лучший тест таких СМИ.
Кто не в состоянии сам понять, можно прочитать очень кратенькую заметку Аркадия Дубнова
Ну и добавить можно немного совсем, что конечно регион там с одной стороны дающих львиную долю бюджета страны. (Бюджет если что наполняют не фальшивки костанайских акимчиков, а месторождения на западе). Но при этом львином наполнении бюджета это самый однобокий регион. Малоразвитый. Одичалый, с сильно перекошенными ценами, с крайне неразвитыми другими возможностями для занятости населения. И да, там самоя большая доля газобалонных и для них это подъем цены на их основное.
При этом в РФ цены уже с лета взошли в коридор 30-32 РУБЛЯ за литр. Например в московской области 31 с хвостиком. в Москве 30 с небольшим. В Ленобласти и СПБ разброс больше, от 30 с копейками до 34, чаще всего можно видеть ценник одной компании в 32,95 рубля. Но в этих регионах уровень доходов населения раза в два выше, а если брать трудоспособный возраст то раза в три выше чем в кОстанае например.
И цена топлива не сказать чтоб приятная, но при зарплатах 70-110 тыс рублей она не вызовет вопросов типа "что моя семья жрать будет при такой цене топлива".
Ну ещё прибежал премудрый Серый Волк, как же без него? А теперь послушаем министра энергетики: Цитата:
На внутреннем рынке тонна сжиженного газа стоит 38 тыс. тенге за тонну (90 долларов за тонну) или в 5-6 раз ниже экспортного нетбэка (порядка 500 долларов за тонну). При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну, то есть поставлять на внутренний рынок невыгодно и компенсируется за счет экспорта. При этом потребление сжиженного газа растет - в 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн. тонн сжиженного нефтяного газа, а в 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 млн. тонн. При этом стали использоваться электронные биржевые торги, причем нормально не разработав правила и с 1 января пустив весь газ через них.
Дальше про нашу биржу совсем умные слова пошли. Если нужно, и их добавлю. И как тут правительству выкручиваться? Да, накосячили. Но цены на всё растут. бензин поднять в 2 раза, чтобы тем, кто на газу, не обидно было?
Премудрый пескарь если что Янг. и все его посты в соответствии с этим бессмертным персонажем великого писателя, описавшего такие существа. Почитаете сомнений не возникнет.
Ну а если подмать, то мы как раз подошли к интересному рубежу. Когда цены в РФ превратились в рычаг изымания денег у собственного населения. Но при этом многие могут себе позволить. То в Казахстане правительство полностью прошляпило эту ситуацию. И оказалось в патовом мешке. Когда цены и поднять нельзя и удержать нельзя. И строить свою экономику с своими ценами очень сложно, раньше нужно было думать. Теперь осталось только смотреть куда зарулят
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