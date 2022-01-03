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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
825
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:12
#30
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Цитата:
abaika95: Я привел именно гпз а не всякие мелкие ответвления
А где в моем списке ответвления?
Кстати, из природных газов в качестве топлива используется метан. А сжиженный газ это продукт переработки нефти. Где наш четвертый НПЗ, про который говорят уже 30 лет?
Цитата:
abaika95:
На все что были поставили компьютеры ну тоесть модернизировали по вашему

Странные у тебя понятия о модернизации заводов.
По твоему, поставили компьютер, и выход бензина увеличился вдвое? Детский сад...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
825
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:16
#31
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Цитата:
abaika95:
Вон юрта с российским флагом

Где ты там флаг увидел? И что там российского? Хоть один гражданин России там есть? Какие требования предъявила Россия от имени бастующих?
Вообще все забывают, что с Тенгиза увольняют 38000 рабочих. Возможно, что это более главная причина волнений.

[Исправлено: serg kost, 04.01.2022 - 19:21]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11692
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:40
#32
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Цитата:
serg kost:
А где в моем списке ответвления?

Завод по переработке конденсата это не совсем то что и Гпз
Цитата:
serg kost:
Где наш четвертый НПЗ, про который говорят уже 30 лет?

Незнаю как четвертый но у нас всего 6 гпзешек как пишет официальный сайт
Цитата:
serg kost:
По твоему, поставили компьютер, и выход бензина увеличился вдвое? Детский сад..

А что на российских заводах везде где сделали модернизацию везде вдвое увеличилось производство?
Данные можно опять же
Тебе на слово верить нельзя
Цитата:
serg kost:
Где ты там флаг увидел?

Так прям по юрте
Цитата:
serg kost:
И что там российского?

Флаг
Цитата:
serg kost:
Хоть один гражданин России там есть?

Проверять надо
Цитата:
serg kost:
Какие требования предъявила Россия от имени бастующих?

Граждане России это ещё не вся Россия
Вроде так про Стрелкова котрый Боинг сбил рассказывали
Цитата:
serg kost:
Вообще все забывают, что с Тенгиза увольняют 38000 рабочих. Возможно, что это более главная причина волнений.

Маловато
Судя по тому сколько седня бастует надо было всех уволить и новых набрать
Капитализм однако
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
825
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:59
#33
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Цитата:
abaika95: везде где сделали модернизацию везде вдвое увеличилось производство?

Производство чего? бензина класса Евро-5? там его и не производили от слова совсем. Во сколько раз от нуля увеличилось производство такого бензина после модернизации?Цитата:
abaika95:
у нас всего 6 гпзешек

А сколько из них делают сжиженный газ (пропан)?Цитата:
abaika95:
прям по юрте

Прикрепленное к древку (или шнуру) полотнище различной формы и окраски
Вот когда юрту к древку прикрепят, тогда посмотрим...Цитата:
abaika95:
Проверять надо

А чего же непроверенное пишешь? Цитата:
Тебе на слово верить нельзя
Цитата:
abaika95:
Судя по тому сколько седня бастует надо было всех уволить и новых набрать

И сколько бастуют? Меньше, чем 38 тыс? А сколько еще человек от них зависят по работе? Транспорт, сфера обслуживания, иждивенцы и т.д.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11854
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 04.01.22 - 21:39
#34
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Забавно было зайти посмотреть что тут пишут. :-)

Впрочем можно было догадаться.

Агент талибанских шнырей с номерочком будет постить как всегда старую замусоленную методичку, где что-то написано о плохом состоянии НПЗ у союника Казахстана России.
Ну и прочие гадости про РФ которые читать никто не будет.
Поскольку талибские насяльники реально редкостно тупые и очень жадные, своему наёмнику они новую методичку купить не могут. :lol:

Ещё конечно тут ну должен был отметиться красный "премудрый пескарь". Ну просто распремудрый. :lol: :lol:

Остальные колхозные СИЗЫ и прочие полупьяные после НГ, и не слишком умные по жизни погонники на пенсии, даже не смогли понять о чем это и ничего не написали.

Всё это впрочем предсказуемо на 99%
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11854
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 21:44
#35
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Достаточно для понимания ситуации ни в одном казахстанском якобы СМИ наверное найти не получится. Так как придется давать кроме сравнения цен, то что творится в регионах, и раскладку кому что принадлежит, и кто какими ценами может двигать.
Понятно что не многие СМИ смогут это написать.
Но это отличный тест на вшивость журналистов.
То. какие они придумывают фразы, и как старательно избегают писать что происходит это лучший тест таких СМИ.

Кто не в состоянии сам понять, можно прочитать очень кратенькую заметку Аркадия Дубнова


Ну и добавить можно немного совсем, что конечно регион там с одной стороны дающих львиную долю бюджета страны.
(Бюджет если что наполняют не фальшивки костанайских акимчиков, а месторождения на западе).
Но при этом львином наполнении бюджета это самый однобокий регион.
Малоразвитый. Одичалый, с сильно перекошенными ценами, с крайне неразвитыми другими возможностями для занятости населения. И да, там самоя большая доля газобалонных и для них это подъем цены на их основное.

При этом в РФ цены уже с лета взошли в коридор 30-32 РУБЛЯ за литр.
Например в московской области 31 с хвостиком. в Москве 30 с небольшим.
В Ленобласти и СПБ разброс больше, от 30 с копейками до 34, чаще всего можно видеть ценник одной компании в 32,95 рубля.
Но в этих регионах уровень доходов населения раза в два выше, а если брать трудоспособный возраст то раза в три выше чем в кОстанае например.

И цена топлива не сказать чтоб приятная, но при зарплатах 70-110 тыс рублей она не вызовет вопросов типа "что моя семья жрать будет при такой цене топлива".

[Исправлено: Серый волк, 04.01.2022 - 18:59]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
825
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:00
#36
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Ну ещё прибежал премудрый Серый Волк, как же без него?
А теперь послушаем министра энергетики:
Цитата:
На внутреннем рынке тонна сжиженного газа стоит 38 тыс. тенге за тонну (90 долларов за тонну) или в 5-6 раз ниже экспортного нетбэка (порядка 500 долларов за тонну).
При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну, то есть поставлять на внутренний рынок невыгодно и компенсируется за счет экспорта.
При этом потребление сжиженного газа растет - в 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн. тонн сжиженного нефтяного газа, а в 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 млн. тонн.
При этом стали использоваться электронные биржевые торги, причем нормально не разработав правила и с 1 января пустив весь газ через них.

Дальше про нашу биржу совсем умные слова пошли. Если нужно, и их добавлю.
И как тут правительству выкручиваться? Да, накосячили. Но цены на всё растут. бензин поднять в 2 раза, чтобы тем, кто на газу, не обидно было?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11854
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:08
#37
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Премудрый пескарь если что Янг. и все его посты в соответствии с этим бессмертным персонажем великого писателя, описавшего такие существа. :-)
Почитаете сомнений не возникнет.

Ну а если подмать, то мы как раз подошли к интересному рубежу.
Когда цены в РФ превратились в рычаг изымания денег у собственного населения.
Но при этом многие могут себе позволить.
То в Казахстане правительство полностью прошляпило эту ситуацию.
И оказалось в патовом мешке.
Когда цены и поднять нельзя и удержать нельзя.
И строить свою экономику с своими ценами очень сложно, раньше нужно было думать.
Теперь осталось только смотреть куда зарулят

[Исправлено: Серый волк, 04.01.2022 - 19:12]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14720
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:22
#38
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Цитата:
abaika95:
Россия воду мутит тут даже к бабке не ходи

А француз на днях никаких призывов не делал? Организатор должен быть какой-то.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14643
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:26
#39
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Цитата:
Victor Yang:
А француз на днях никаких призывов не делал? Организатор должен быть какой-то.

Так вот кто цены постоянно поднимает? :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
825
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:43
#40
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В Алма-Ате вырубили мобильный интернет. Не работают ни ватсап ни телеграм. Связь только через стационарный роутер.

[Исправлено: serg kost, 04.01.2022 - 22:44]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14643
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:46
#41
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Цитата:
serg kost:
В Алма-Ате

Деструктивный элемент, неправильно название написал))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8331
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 22:48
#42
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Цитата:
abaika95:
Незнаю как четвертый но у нас всего 6 гпзешек как пишет официальный сайт

Ну вот и все на 90% изношенны?
А в России сами признали целых 6-ть новых и куча существующих
Цитата:
abaika95: В итоге из 32 газоперерабатывающих предприятий России только 6 введены самой россией остальные старые советские предприятия

А вот в целом Мегастройки XXI-го века.
А в Казахстане как насчёт этого, кроме на 90% изношенных Советских? :lol: ;-)
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