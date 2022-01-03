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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43204
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
823
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:12
#30
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Цитата:
abaika95: Я привел именно гпз а не всякие мелкие ответвления
А где в моем списке ответвления?
Кстати, из природных газов в качестве топлива используется метан. А сжиженный газ это продукт переработки нефти. Где наш четвертый НПЗ, про который говорят уже 30 лет?
Цитата:
abaika95:
На все что были поставили компьютеры ну тоесть модернизировали по вашему

Странные у тебя понятия о модернизации заводов.
По твоему, поставили компьютер, и выход бензина увеличился вдвое? Детский сад...
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
823
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:16
#31
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Цитата:
abaika95:
Вон юрта с российским флагом

Где ты там флаг увидел? И что там российского? Хоть один гражданин России там есть? Какие требования предъявила Россия от имени бастующих?
Вообще все забывают, что с Тенгиза увольняют 38000 рабочих. Возможно, что это более главная причина волнений.

[Исправлено: serg kost, 04.01.2022 - 19:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11689
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:40
#32
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Цитата:
serg kost:
А где в моем списке ответвления?

Завод по переработке конденсата это не совсем то что и Гпз
Цитата:
serg kost:
Где наш четвертый НПЗ, про который говорят уже 30 лет?

Незнаю как четвертый но у нас всего 6 гпзешек как пишет официальный сайт
Цитата:
serg kost:
По твоему, поставили компьютер, и выход бензина увеличился вдвое? Детский сад..

А что на российских заводах везде где сделали модернизацию везде вдвое увеличилось производство?
Данные можно опять же
Тебе на слово верить нельзя
Цитата:
serg kost:
Где ты там флаг увидел?

Так прям по юрте
Цитата:
serg kost:
И что там российского?

Флаг
Цитата:
serg kost:
Хоть один гражданин России там есть?

Проверять надо
Цитата:
serg kost:
Какие требования предъявила Россия от имени бастующих?

Граждане России это ещё не вся Россия
Вроде так про Стрелкова котрый Боинг сбил рассказывали
Цитата:
serg kost:
Вообще все забывают, что с Тенгиза увольняют 38000 рабочих. Возможно, что это более главная причина волнений.

Маловато
Судя по тому сколько седня бастует надо было всех уволить и новых набрать
Капитализм однако
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
823
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 19:59
#33
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Цитата:
abaika95: везде где сделали модернизацию везде вдвое увеличилось производство?

Производство чего? бензина класса Евро-5? там его и не производили от слова совсем. Во сколько раз от нуля увеличилось производство такого бензина после модернизации?Цитата:
abaika95:
у нас всего 6 гпзешек

А сколько из них делают сжиженный газ (пропан)?Цитата:
abaika95:
прям по юрте

Прикрепленное к древку (или шнуру) полотнище различной формы и окраски
Вот когда юрту к древку прикрепят, тогда посмотрим...Цитата:
abaika95:
Проверять надо

А чего же непроверенное пишешь? Цитата:
Тебе на слово верить нельзя
Цитата:
abaika95:
Судя по тому сколько седня бастует надо было всех уволить и новых набрать

И сколько бастуют? Меньше, чем 38 тыс? А сколько еще человек от них зависят по работе? Транспорт, сфера обслуживания, иждивенцы и т.д.
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