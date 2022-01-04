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≡ В Казахстане выросла ставка отчислений на медстрахование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43984
В Казахстане выросла ставка отчислений на медстрахование
Отправлено: 04.01.22 - 19:17
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Ставка отчислений на ОСМС в Казахстане вырастет в 2022 году согласно статье 27 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании". С 1 января отчисления работодателей составят 3%.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1486
Re: В Казахстане выросла ставка отчислений на медстрахование
Отправлено: 04.01.22 - 19:17
#1
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Ставки то растут, а мед.обслуживание стало лучше?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
233
Re: В Казахстане выросла ставка отчислений на медстрахование
Отправлено: 04.01.22 - 19:53
#2
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Всё им мало, пирамида,куда деньги идут неизвестно.
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