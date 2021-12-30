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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43204
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23752
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 18:07
#90
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Цитата:
abaika95:
Предлагаю юджину во двор все свезти

Да, если сухие мозги придурков, свезти,
ещё много места - останется... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23752
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 18:11
#91
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Цитата:
Добринцофф:
,а растить в питомниках для последующей рассадки в степях Казахстана.

Продай свой магазин. Купи водовозку... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8404
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 18:12
#92
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Цитата:
yudjin:
Учитывая то, что все ёлки привозные из питомников и лесхозов России, то покупка для пересадки будет стоит ох...больших денег.

А ты не находишь,что цена на новогодние сосенки в этом году не оправдана мала,экономически нецелесообразно 10 лет растить деревце,привезти его черт знает откуда через границу и продавать при этом по цене бутылки водки 1000-2500тнг,при этом должны заработать все,хозяин питомника,перекупщик,водитель-перевозчик и конечный продавец елок.
Так может их просто на просто вырубил на халяву где нибудь?
Например те елки которые разгружали на складской в конце октября,они все были без сеток,хотя обычно перевозят упакованные в сеточки.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
541
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 18:27
#93
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И чего ругаться ?
Проедьте на Боровское , посмотрите сколько там утилизировали сосновых макушек .
А есть еще санитарные рубки о которых можно узнать в лесхозах. Они вам подскажут даже количество этих макушек, но кто-то , почему-то везет эти деньги за кордон
Валяются во дворах ? Так чья это недоработка ?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8045
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 18:45
#94
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Цитата:
Добринцофф:
по цене бутылки водки 1000-2500тнг

Такой цены не видел... от 3000 была на Жастар.
А ты съезди в Пригородный лесхоз, вниз по Калинина в Затобольске.... узнай цены... я дубки полуметровые брал по 500, другие виды еще дешевле можно купить. Там ряды густо посаженного молодняка... Бери-не хочу... Весь город можно озеленить. Но у нас же "выгоднее" купить за границей...так освоить больше можно.
А в России выращивание саженцев поставлено еще лучше, отсюда и цены.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4389
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 19:47
#95
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Дней через пять увидим еще более постыдное зрелище! Тысячи благообразных и уважаемых граждан города, любители природы, под покровом темноты крадучись понесут кружными маршрутами на ближайщую свалку или мусорку свою мертвую засохшую сосенку.Разве это не варварство? И где здравый смысл этого действа?
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