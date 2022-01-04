Re: Пресс-служба правительства написала три предложения о...

Отправлено: - 19:31

Проблема не решилась

Это только сладкая пилюля пока что

Проблема решится когда у нас площадная демократия кончится

А тут два варианта,либо не будут доводить до митингов,либо эти Митинги будут жестоко разгонять как во всех демократических странах делается