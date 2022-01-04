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≡ Пресс-служба правительства написала три предложения о переговорах с активистами Жанаозена
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43204
Пресс-служба правительства написала три предложения о переговорах с активистами Жанаозена
Отправлено: 04.01.22 - 19:31
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В Мангистауской области завершились переговоры правительственной комиссии с группой бастующих жителей Жанаозена. Чем конкретно закончились переговоры, неизвестно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11689
Re: Пресс-служба правительства написала три предложения о...
Отправлено: 04.01.22 - 19:31
#1
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Проблема не решилась
Это только сладкая пилюля пока что
Проблема решится когда у нас площадная демократия кончится
А тут два варианта,либо не будут доводить до митингов,либо эти Митинги будут жестоко разгонять как во всех демократических странах делается
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
768
Re: Пресс-служба правительства написала три предложения о...
Отправлено: 04.01.22 - 19:46
#2
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сейчас "красную зону" придумают, типа всплеск короны
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