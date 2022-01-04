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Пресс-служба правительства написала три предложения о переговорах с активистами Жанаозена
Пресс-служба правительства написала три предложения о переговорах с активистами Жанаозена
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