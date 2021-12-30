Отправлено: - 18:12

yudjin:

Учитывая то, что все ёлки привозные из питомников и лесхозов России, то покупка для пересадки будет стоит ох...больших денег.

Цитата:А ты не находишь,что цена на новогодние сосенки в этом году не оправдана мала,экономически нецелесообразно 10 лет растить деревце,привезти его черт знает откуда через границу и продавать при этом по цене бутылки водки 1000-2500тнг,при этом должны заработать все,хозяин питомника,перекупщик,водитель-перевозчик и конечный продавец елок.Так может их просто на просто вырубил на халяву где нибудь?Например те елки которые разгружали на складской в конце октября,они все были без сеток,хотя обычно перевозят упакованные в сеточки.