Отправлено: - 17:47

yudjin:

Если в городе НЕТ хозяина, НЕТ налаженной работы по сбору и утилизации мусора

yudjin:

Тот же Тазалык мог бы приобрести мощный промышленный шредер-измельчитель веток и перерабатывал бы ёлки и спиленные ветки на щепу

Цитата:Цитата:Ну да, вот это по хозяйски 10 лет растить деревце,для чей то прихоти и якобы запаха сосны в квартире,а потом перемолоть всё на щепу,или просто выкинуть на помойку, при этом обвинить всех и вся в некомпетентности и безделии.Для таких надо утильсбор вводить на деревья и ввозить только на заказ по предоплате,когда оно будет стоить хотя бы 15000,тогда и город будет чистый и деревья можно будет не выкидывать ,а растить в питомниках для последующей рассадки в степях Казахстана.