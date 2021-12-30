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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43201
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4388
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 19:54
#75
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Цитата:
serg kost:

Мы сажали сосенки на проспекте Абая. В то время эта была правительственная трасса. По ней члены правительства на дачу ездили.Демиденко оторвал бы причинное место нашему директору за низкорослые и чахлые сосенки по метру ростом. Мы привозили на посадку уже рослые сосенки с большим комом земли. На тележку к700 входили всего 3 деревца. Автокран Ивановец сопровождал караван и участвовал в погрузке и разгрузке деревьев. Мы были награждены поездкой в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23751
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 20:07
#76
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Цитата:
Доктор СИЗО:
в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!

Деревья - выращивали.
Птичек - убивали. Варвары... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4388
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 20:11
#77
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Цитата:
drakon:

Птичка полгода питалась совхозным зерном на полях, и за это попплатилась, попала к нам на шулюм!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8044
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 21:01
#78
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Цитата:
serg kost:
А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе

Мои около 30 штук за домом и во дворе растут.... пока.

Цитата:
serg kost:
ли хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?

Что вы? это наверное западло, в тягость, стыдно (нужное подчеркнуть) поливать деревья.
Это я один как дурак наверное за прошедшие засушливые 2-3 лета с ведрами по двору бегал... когда к концу июля листва стала скручиваться на молодых деревьях.

Цитата:
serg kost:
На Бородина от Рабочей до Шипина сажали сосны примерно в 1985.

А я помню как в этом же году озеленили Войнов-интернационалистов. Ямы помню накопали еще осенью и они зимовали, занесенные снегом, а весной полные воды... мы в них не раз проваливались и намокали.
Потом высадили сосны и посмотрите как они качественно прижились... до сих пор улица красивая.

Слева их как раз видно

А в 1995 году посадили сосны вдоль красной стены. Я тогда пошел в 11 класс ТЭШЛ и мимо них ходили каждый день.


[Исправлено: yudjin, 03.01.2022 - 21:12]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
819
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 21:19
#79
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Цитата:
Доктор СИЗО:

За казённый счёт, да в рабочее время, да высокие деревья любой дурак может "вырастить".
Я же спрашиваю: "За последние 30 лет кто посадил за свои деньги хоть одно деревце?"
Несколько человек с форума.
Да и в советское время не везде высокие деревья сажали. И не везде сосны были. Год-другой постоянно поливать нужно было.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4388
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 08:27
#80
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Вый, кто такой, что бы нас о чем то спрашивать? Мания величия, одолевает по ночам? Прокапаться не желаете!??
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8404
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 11:06
#81
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Сегодня уже инстаграмм пестрит фото,валяющихся на улице непроданных сосенок,а ещё через неделю ими будут завалены все помойки,ну и что как не вандализм?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8044
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 12:39
#82
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Цитата:
Добринцофф:
Сегодня уже инстаграмм пестрит фот

Ну шо же так преувеличивать то?
ДВЕ фотки в аккаунте НК - это уже пестрит.... а может двоится, троится?
Дык пить меньше надо! ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11687
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 14:01
#83
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Цитата:
Добринцофф:
Сегодня уже инстаграмм пестрит фото,валяющихся на улице непроданных сосенок,а ещё через неделю ими будут завалены все помойки,ну и что как не вандализм?

Да варварство обычное
Вырубят сотни ёлок а потом не знают куда их девать
Предлагаю юджину во двор все свезти
Он же у нас тут защитник экологии Костаная
Вот пусть защищает)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
819
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 16:32
#84
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вый, кто такой, что бы нас о чем то спрашивать?

Что за неадекватная реакция на простой вопрос?
Весной могу дать бесплатно отростки боярышника, сливы, ирги, возможно клена.
Будем украшать родной город вместе?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4388
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 17:13
#85
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Цитата:
serg kost:

Не надо захламлять город, тем что в голову взбредет. Когда жил на Пушкина, видел как донимали жителей тополя, выросшие на уровень окон 5 этажа. В этом году произвели скальпирование по актюбински, на уровне 3 этажа. Люди увидели дневной свет в квартирах.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8044
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 17:33
#86
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Цитата:
Доктор СИЗО:
скальпирование по актюбински,

о, это что-то новое...
А скальпель у них какой... хирургический? ;-)

Цитата:
Доктор СИЗО:
Не надо захламлять

Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Если в городе НЕТ хозяина, НЕТ налаженной работы по сбору и утилизации мусора, в том числе и такого. Если экологи у нас только в зарплатной ведомости числятся, то и видим то, что видим.

Тот же Тазалык мог бы приобрести мощный промышленный шредер-измельчитель веток и перерабатывал бы ёлки и спиленные ветки на щепу, мульчу, подстилку для животных, зарабатывая тем самым, а не вывозил на свалку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
819
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 17:41
#87
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Цитата:
Доктор СИЗО:
видел как донимали жителей тополя,

Я разве тополя предлагаю?
Даже бесплатные саженцы никому не нужны. Зато власть плохая...
У нас во дворе и рябина растет, и вишня, и боярышник, и ирга, и другие кусты и деревья.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8404
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 17:47
#88
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Цитата:
yudjin:
Если в городе НЕТ хозяина, НЕТ налаженной работы по сбору и утилизации мусора

Цитата:
yudjin:
Тот же Тазалык мог бы приобрести мощный промышленный шредер-измельчитель веток и перерабатывал бы ёлки и спиленные ветки на щепу

Ну да, вот это по хозяйски 10 лет растить деревце,для чей то прихоти и якобы запаха сосны в квартире,а потом перемолоть всё на щепу,или просто выкинуть на помойку, при этом обвинить всех и вся в некомпетентности и безделии.
Для таких надо утильсбор вводить на деревья и ввозить только на заказ по предоплате,когда оно будет стоить хотя бы 15000,тогда и город будет чистый и деревья можно будет не выкидывать ,а растить в питомниках для последующей рассадки в степях Казахстана.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8044
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 17:54
#89
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Цитата:
Добринцофф:
Ну да, вот это по хозяйски

Да, это по хозяйски, в цивилизованных странах так и делают... ну здесь же 3,14...ц все шибко умные... свой степной путь развития... только сами вырастить не в состоянии, а запретить это всегда за здрасти.

Цитата:
Добринцофф:
а растить в питомниках для последующей рассадки в степях Казахстана.

Учитывая то, что все ёлки привозные из питомников и лесхозов России, то покупка для пересадки будет стоит ох...больших денег... золотая жила для всяких освоителей бюджета... Были такие случаи уже раньше.
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