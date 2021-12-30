Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина. Читать новость
Мы сажали сосенки на проспекте Абая. В то время эта была правительственная трасса. По ней члены правительства на дачу ездили.Демиденко оторвал бы причинное место нашему директору за низкорослые и чахлые сосенки по метру ростом. Мы привозили на посадку уже рослые сосенки с большим комом земли. На тележку к700 входили всего 3 деревца. Автокран Ивановец сопровождал караван и участвовал в погрузке и разгрузке деревьев. Мы были награждены поездкой в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
serg kost: А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе
Мои около 30 штук за домом и во дворе растут.... пока.
Цитата:
serg kost: ли хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?
Что вы? это наверное западло, в тягость, стыдно (нужное подчеркнуть) поливать деревья. Это я один как дурак наверное за прошедшие засушливые 2-3 лета с ведрами по двору бегал... когда к концу июля листва стала скручиваться на молодых деревьях.
Цитата:
serg kost: На Бородина от Рабочей до Шипина сажали сосны примерно в 1985.
А я помню как в этом же году озеленили Войнов-интернационалистов. Ямы помню накопали еще осенью и они зимовали, занесенные снегом, а весной полные воды... мы в них не раз проваливались и намокали. Потом высадили сосны и посмотрите как они качественно прижились... до сих пор улица красивая. Слева их как раз видно
А в 1995 году посадили сосны вдоль красной стены. Я тогда пошел в 11 класс ТЭШЛ и мимо них ходили каждый день.
За казённый счёт, да в рабочее время, да высокие деревья любой дурак может "вырастить". Я же спрашиваю: "За последние 30 лет кто посадил за свои деньги хоть одно деревце?" Несколько человек с форума. Да и в советское время не везде высокие деревья сажали. И не везде сосны были. Год-другой постоянно поливать нужно было.
Не надо захламлять город, тем что в голову взбредет. Когда жил на Пушкина, видел как донимали жителей тополя, выросшие на уровень окон 5 этажа. В этом году произвели скальпирование по актюбински, на уровне 3 этажа. Люди увидели дневной свет в квартирах.
о, это что-то новое... А скальпель у них какой... хирургический?
Цитата:
Доктор СИЗО: Не надо захламлять
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Если в городе НЕТ хозяина, НЕТ налаженной работы по сбору и утилизации мусора, в том числе и такого. Если экологи у нас только в зарплатной ведомости числятся, то и видим то, что видим.
Тот же Тазалык мог бы приобрести мощный промышленный шредер-измельчитель веток и перерабатывал бы ёлки и спиленные ветки на щепу, мульчу, подстилку для животных, зарабатывая тем самым, а не вывозил на свалку.
yudjin: Если в городе НЕТ хозяина, НЕТ налаженной работы по сбору и утилизации мусора
Цитата:
yudjin: Тот же Тазалык мог бы приобрести мощный промышленный шредер-измельчитель веток и перерабатывал бы ёлки и спиленные ветки на щепу
Ну да, вот это по хозяйски 10 лет растить деревце,для чей то прихоти и якобы запаха сосны в квартире,а потом перемолоть всё на щепу,или просто выкинуть на помойку, при этом обвинить всех и вся в некомпетентности и безделии. Для таких надо утильсбор вводить на деревья и ввозить только на заказ по предоплате,когда оно будет стоить хотя бы 15000,тогда и город будет чистый и деревья можно будет не выкидывать ,а растить в питомниках для последующей рассадки в степях Казахстана.
Да, это по хозяйски, в цивилизованных странах так и делают... ну здесь же 3,14...ц все шибко умные... свой степной путь развития... только сами вырастить не в состоянии, а запретить это всегда за здрасти.
Цитата:
Добринцофф: а растить в питомниках для последующей рассадки в степях Казахстана.
Учитывая то, что все ёлки привозные из питомников и лесхозов России, то покупка для пересадки будет стоит ох...больших денег... золотая жила для всяких освоителей бюджета... Были такие случаи уже раньше.
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