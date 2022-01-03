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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43984
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 19:28
#15
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Цитата:
serg kost:
Газ и раньше стоил в разных областях по разному. И в Актау он был самый дешёвый в стране.

Но не может он там стоить 50 тнг как требуют митингующие если в Костанае он 130
Сейчас им сделают 85 и даже это уже накладывает бремя на остальные регионы
Цитата:
serg kost:
За 30 лет не построили своего ГПЗ, одни разговоры..

Сколько в россии их построили?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15181
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 19:30
#16
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Цитата:
ACROS:
митинг против продажи сельхоз.земель иностранцам провели

Продажи тогда и не было - лишь аренда на увеличенный срок.

Цитата:
ACROS:
митинги о списании кредитов провели

Впервые слышу. Каких кредитов? Списали всем?
Цитата:
ACROS:
против драконовского первичного автосбора и пошлин для "армянских" машин провели

Взяли паузу всего лишь. А сейчас российские и армянские автомобили на штрафстоянках.

Цитата:
abaika95:
может произойти второй 2011 когда разъярённая толпа начнет крушить город и технику

Объявить о незаконном митинге и арестовать, если не разойдутся. А по факту за эту стоимость будут продавать очень ограниченное количество газа, с огромными очередями, причем так что они будут рады и за 140 его купить.
А слишком мягкая и сговорчивая власть - это тоже нехорошо, очень нехорошо. Янукович тоже не стал ничего предпринимать против "мирных митингов", чем и поплатился.

[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 19:34]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24644
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 19:52
#17
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Цитата:
abaika95:
Сколько в россии их построили?

А мне, как то, похрену.
Сколько их во Франции -
построили... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1161
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 20:05
#18
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Год назад газ в Актау стоил 50. Вот они и требуют так же. У нас он стоил 65.
Цитата:
abaika95:
Сколько в россии их построили?

Ты так плохо знаешь про Россию. А рассуждаешь о России с видом эксперта.
Только за последние десяток лет построены и достраиваются следующие ГПЗ и ГХК:
1. Амурский ГПЗ.
2. Пуровский завод переработки газового конденсата
3. Завод по переработке попутного нефтяного газа ООО «Монолит»
4. Завод полипропилена «Полиом», г. Омск
5. Тобольск-Полимер
6. Амурский газоперерабатывающий завод.
7. Амурский ГХК
8. Газохимический комплекс в Усть-Луге (Ленинградская область)
9. ЗапСибНефтехим
10. Ямал СПГ
11. Арктик СПГ-2
12. Вынгапуровский ГПЗ
13. Заводы на Сахалине.
Это то, что я быстро вспомнил, возможно не всё.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 04.01.22 - 14:09
#19
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Цитата:
Victor Yang:
Объявить о незаконном митинге и арестовать, если не разойдутся.

Кого арестовать?
Там в каждом городе уже тысячами выходят
Дороги перекрывают
По всей видимости хорошим ничем не закончится
Цитата:
Victor Yang:
А слишком мягкая и сговорчивая власть - это тоже нехорошо, очень нехорошо. Янукович тоже не стал ничего предпринимать против "мирных митингов", чем и поплатился

Как это не стал?
А беркут по чьему приказу разгонял народ?
Также головы майданщикам пробивали
И стреляли в толпу
Снайперы чьи были?
Просто Янукович поздно это сделал уже
Цитата:
drakon:
А мне, как то, похрену. Сколько их во Франции - построили.

Ну и сколько их во Франции и в России?)
Цитата:
serg kost:
Ты так плохо знаешь про Россию. А рассуждаешь о России с видом эксперта.

Я вроде вопрос задал сколько построили
А не рассуждал
Ты уже совсем глаза залил?)
Цитата:
serg kost:
Это то, что я быстро вспомнил, возможно не всё.

Вспомнил или загуглил? Это сейчас очень важно чтобы ты потом не переобулся
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15181
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:23
#20
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Цитата:
abaika95:
поздно это сделал уже

Вот именно что поздно. А надо бы в зародыше уничтожать.
Цитата:
abaika95:
Там в каждом городе уже тысячами выходят Дороги перекрывают

Водометами значит, если по-хорошему не хотят. И повод смешной, если честно. Я считаю что если есть автомобиль - уже не бедствуешь, потому как это не необходимость.

Посмотрел видео - нет там тысяч. Максимум - несколько сотен.

[Исправлено: Victor Yang, 04.01.2022 - 14:30]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15181
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:37
#21
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В Актау юрту поставили:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:39
#22
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Плюс амурский гпз который запустили в прошлом году
В итоге из 32 газоперерабатывающих предприятий России только 6 введены самой россией остальные старые советские предприятия
И это считая при том что Россия ведущий добытчик газа в мире и Казахстан 22 место в мире по добыче газа
Ничего не хочу сказать но просто факты говорят сами за себя
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:48
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Вот именно что поздно. А надо бы в зародыше уничтожать.

В зародыше никто ответственность брать не хочет никогда
Типичный политический кризис
Цитата:
Victor Yang:
Водометами значит, если по-хорошему не хотят.

Чтобы потом из каждого угла вопли раздовались что в Казахстане тирания зла?)
Цитата:
Victor Yang:
И повод смешной, если честно. Я считаю что если есть автомобиль - уже не бедствуешь, потому как это не необходимость.

В Казахстане создалась очень интересная ситуация
Когда при видимом капитализме и рыночных условиях государство по старой памяти занимается ещё и социальными услугами создавая иждивенческий класс
Многодетные требуют хаты в столице
Перекупы требуют легализовать их машины за которые они не хотят платить налоги
Люди работающие в нефтегазовой отрасли и получая в разы больше остальной страны требуют низкую цену на топливо
И всегда лозунг один
"Не ну а че эти чинуши там жируют в столице а мы чем хуже?"
И создаётся ситуация когда человек путает следствие и причину
Чинуша потому и жирует в столице потому что вас иждивенцев полно)
Он же на ваших соц льготах и на ваших же хотелках потом выбивает себе миллионы на реализациях соц пакета
Тоесть палка о двух концах
Что раньше появилось наглый перекупщик укрывющийся от налогов или вор чиновник берущий взятки на налогах?
Я думаю одновременно,потому что один без другого жить не сможет
Вот пусть и разбираются теперь лицом к лицу
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15181
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:48
#24
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В Кустанае, надеюсь, тихо всё?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:52
#25
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Цитата:
Victor Yang:
В Актау юрту поставили:

Ну да,прям такие глупые чтобы умышленно подставлять себя на хейт якобы вмешательства России)))
Россия воду мутит тут даже к бабке не ходи
Не зря они весь год истерию нагоняли
Но вопрос в том, что не такие же они там отбитые чтобы прям откровенно заниматься провокацией
Просто может других цветов для юрты не наглость
Или юрту а Россию может возили когда-нибудь)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 14:55
#26
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Цитата:
Victor Yang:
В Кустанае, надеюсь, тихо всё?

В Костанае тишина вроде
Холодно))
Завтра на работу всем
Чистка,глажка,уборка
Иждивенцы только если выйдут
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1161
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 17:32
#27
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Цитата:
abaika95:
В итоге из 32 газоперерабатывающих предприятий России только 6 введены самой россией остальные старые советские предприятия

У тебя не полный список свежих заводов. Смотри у меня выше.
Я ещё и строящиеся написал. Старые модернизируют. Это практически новая стройка.
А сколько Казахстан построил за 30 лет? А сколько модернизировал?
Мы же все от газа зависим. Где брать будем?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1161
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 17:36
#28
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Цитата:
abaika95:
Россия воду мутит тут даже к бабке не ходи

Сам воду не мути. Доказательства есть?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 17:48
#29
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Цитата:
serg kost:
У тебя не полный список свежих заводов. Смотри у меня выше

Я привел именно гпз а не всякие мелкие ответвления
Цитата:
serg kost:
Старые модернизируют. Это практически новая стройка.

Если на ниву поставить компьютер это не новая машина будет
А просто нива с компьютером
Цитата:
serg kost:
А сколько Казахстан построил за 30 лет? А сколько модернизировал?

На все что были поставили компьютеры ну тоесть модернизировали по вашему
И один достраивают, введут в 22 году вроде в Жанаозене
Для 22 места вполне хватаетЦитата:
serg kost:
Мы же все от газа зависим. Где брать будем?

У себя же и будем
Как только на экспорт станут меньше продавать
Цитата:
serg kost:
Сам воду не мути. Доказательства есть?

Вон юрта с российским флагом
Явно печеньки приехали раздавать))
Профайл
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