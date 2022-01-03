Отправлено: - 14:09

Victor Yang:

Объявить о незаконном митинге и арестовать, если не разойдутся.

Victor Yang:

А слишком мягкая и сговорчивая власть - это тоже нехорошо, очень нехорошо. Янукович тоже не стал ничего предпринимать против "мирных митингов", чем и поплатился

drakon:

А мне, как то, похрену. Сколько их во Франции - построили.

serg kost:

Ты так плохо знаешь про Россию. А рассуждаешь о России с видом эксперта.

serg kost:

Это то, что я быстро вспомнил, возможно не всё.

Цитата:Кого арестовать?Там в каждом городе уже тысячами выходятДороги перекрываютПо всей видимости хорошим ничем не закончитсяЦитата:Как это не стал?А беркут по чьему приказу разгонял народ?Также головы майданщикам пробивалиИ стреляли в толпуСнайперы чьи были?Просто Янукович поздно это сделал ужеЦитата:Ну и сколько их во Франции и в России?)Цитата:Я вроде вопрос задал сколько построилиА не рассуждалТы уже совсем глаза залил?)Цитата:Вспомнил или загуглил? Это сейчас очень важно чтобы ты потом не переобулся