Отправлено: - 08:34

111:

сказала делать ничего не будет, странная.

111:

У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..

111:

Тем более, что копать должны опять де городские.. Деревенским некогда, у них работа..

111:

А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..

Цитата:Если по правилам - то ничего и не надо делать, даже столовую. Это поминальный обед, а самоубийц не поминают.Цитата:Ну всё верно - у всех так. Вернее, кому больше нужно. Если нужно больше твоей жене, то крепись.Цитата:Тут опять нужно исходить из того что организовывает всё твоя жена - его сестра. А раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по деревне рыскать в поисках желающих.Цитата:Я так понимаю что к жене ещё должны следователи прийти потом - доведение до самоубийства - тоже статья.