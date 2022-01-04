Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:29
Цитата:
Через церковь не будем, хотя в марте месяца хоронили не повешенного, но тот авто в гараже включил и закрылся, умер..
Тоже из за девушки, с ребенком..
Алиса:
Церковь не приветствует самоубийц.
Церковь не приветствует самоубийц.
Через церковь не будем, хотя в марте месяца хоронили не повешенного, но тот авто в гараже включил и закрылся, умер..
Тоже из за девушки, с ребенком..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:31
Цитата:
Так можно не покупать в морге?
Алиса:
Костюм - у него же был какой-то, дома смотрит и отдает, обувь также.
Костюм - у него же был какой-то, дома смотрит и отдает, обувь также.
Так можно не покупать в морге?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:36
Цитата:
в личку пишу
111:
в личку пишу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 08:34
Цитата:
Если по правилам - то ничего и не надо делать, даже столовую. Это поминальный обед, а самоубийц не поминают.
Цитата:
Ну всё верно - у всех так. Вернее, кому больше нужно. Если нужно больше твоей жене, то крепись.
Цитата:
Тут опять нужно исходить из того что организовывает всё твоя жена - его сестра. А раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по деревне рыскать в поисках желающих.
Цитата:
Я так понимаю что к жене ещё должны следователи прийти потом - доведение до самоубийства - тоже статья.
111:
сказала делать ничего не будет, странная.
сказала делать ничего не будет, странная.
Если по правилам - то ничего и не надо делать, даже столовую. Это поминальный обед, а самоубийц не поминают.
Цитата:
111:
У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..
У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..
Ну всё верно - у всех так. Вернее, кому больше нужно. Если нужно больше твоей жене, то крепись.
Цитата:
111:
Тем более, что копать должны опять де городские.. Деревенским некогда, у них работа..
Тем более, что копать должны опять де городские.. Деревенским некогда, у них работа..
Тут опять нужно исходить из того что организовывает всё твоя жена - его сестра. А раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по деревне рыскать в поисках желающих.
Цитата:
111:
А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..
А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..
Я так понимаю что к жене ещё должны следователи прийти потом - доведение до самоубийства - тоже статья.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 08:42
Никто не придет, успокойся, по этой статье полстраны женщин можно пересажать! )))) Это в городе, землю не получишь, пока прокурор не даст свое одобрямс!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11683
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:03
Цитата:
Что-то год как-то во всей стране странно начался
Мои соболезнования.
111:
час назад узнали что братишку ее нашли повешенным.. С женой поругался.. Двое детей.. Мда уж.. Начало года..
час назад узнали что братишку ее нашли повешенным.. С женой поругался.. Двое детей.. Мда уж.. Начало года..
Что-то год как-то во всей стране странно начался
Мои соболезнования.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:54
Цитата:
Может идет как обычно, просто может лично кого то это раньше не касалось..
Не знаю.
Так, а кто знает где водка дешевле, оптовка, знаю раньше на Гагарина около церкви была
abaika95:
Что-то год как-то во всей стране странно начался
Что-то год как-то во всей стране странно начался
Может идет как обычно, просто может лично кого то это раньше не касалось..
Не знаю.
Так, а кто знает где водка дешевле, оптовка, знаю раньше на Гагарина около церкви была
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:55
Мне сказали что где то в оптовках водка 600-700 тенге, не знаю правда ли это
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:57
Цитата:
Деревенские отказались копать, говорят холодно и земля твердая..
Но побухать конечно придут все..
Завтра узнаю сколько копатели стоят с морга..
Victor Yang:
раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по
раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по
Деревенские отказались копать, говорят холодно и земля твердая..
Но побухать конечно придут все..
Завтра узнаю сколько копатели стоят с морга..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11683
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:57
Цитата:
Только тебе там ящиками брать придется
И Сейчас цены такой нет на нормальную водку вроде
Легче в марте закупиться уже
111:
Мне сказали что где то в оптовках водка 600-700 тенге, не знаю правда ли это
Мне сказали что где то в оптовках водка 600-700 тенге, не знаю правда ли это
Только тебе там ящиками брать придется
И Сейчас цены такой нет на нормальную водку вроде
Легче в марте закупиться уже
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:58
Цитата:
позвони: Партнер: 54-63-01 розница, 53-44-00 опт
по Тарана тоже магазин есть Алкомаркет - где Фора была
[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 14:58]
111:
о где то в оптовках водка 600-700 тенге,
о где то в оптовках водка 600-700 тенге,
позвони: Партнер: 54-63-01 розница, 53-44-00 опт
по Тарана тоже магазин есть Алкомаркет - где Фора была
[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 14:58]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:59
Цитата:
О, спасибо
Алиса:
позвони
позвони
О, спасибо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 15:00
Цитата:
нее, они иногда и типа два вида - пол ящика одной и пол ящика другой. Может под настроение))
abaika95:
Только тебе там ящиками
Только тебе там ящиками
нее, они иногда и типа два вида - пол ящика одной и пол ящика другой. Может под настроение))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 15:01
Цитата:
Это Тарана 37?
Где Март напротив?
Алиса:
магазин есть Алкомаркет - где Фора была
магазин есть Алкомаркет - где Фора была
Это Тарана 37?
Где Март напротив?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 15:02
Цитата:
Да ну их, обычную водку наверно, деревенским то пойдет, копать не хотят, пусть жрут что дадут
abaika95:
Сейчас цены такой нет на нормальную водку вроде
Сейчас цены такой нет на нормальную водку вроде
Да ну их, обычную водку наверно, деревенским то пойдет, копать не хотят, пусть жрут что дадут
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать