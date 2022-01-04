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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:29
#6031
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Цитата:
Алиса:
Церковь не приветствует самоубийц.

Через церковь не будем, хотя в марте месяца хоронили не повешенного, но тот авто в гараже включил и закрылся, умер..
Тоже из за девушки, с ребенком..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:31
#6032
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Цитата:
Алиса:
Костюм - у него же был какой-то, дома смотрит и отдает, обувь также.

Так можно не покупать в морге?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:36
#6033
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Цитата:
111:

в личку пишу
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 08:34
#6034
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Цитата:
111:
сказала делать ничего не будет, странная.

Если по правилам - то ничего и не надо делать, даже столовую. Это поминальный обед, а самоубийц не поминают.
Цитата:
111:
У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..

Ну всё верно - у всех так. Вернее, кому больше нужно. Если нужно больше твоей жене, то крепись.
Цитата:
111:
Тем более, что копать должны опять де городские.. Деревенским некогда, у них работа..

Тут опять нужно исходить из того что организовывает всё твоя жена - его сестра. А раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по деревне рыскать в поисках желающих.
Цитата:
111:
А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..

Я так понимаю что к жене ещё должны следователи прийти потом - доведение до самоубийства - тоже статья.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 08:42
#6035
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Никто не придет, успокойся, по этой статье полстраны женщин можно пересажать! )))) Это в городе, землю не получишь, пока прокурор не даст свое одобрямс!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11683
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:03
#6036
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Цитата:
111:
час назад узнали что братишку ее нашли повешенным.. С женой поругался.. Двое детей.. Мда уж.. Начало года..

Что-то год как-то во всей стране странно начался
Мои соболезнования.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:54
#6037
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Цитата:
abaika95:
Что-то год как-то во всей стране странно начался

Может идет как обычно, просто может лично кого то это раньше не касалось..
Не знаю.
Так, а кто знает где водка дешевле, оптовка, знаю раньше на Гагарина около церкви была
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:55
#6038
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Мне сказали что где то в оптовках водка 600-700 тенге, не знаю правда ли это
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:57
#6039
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Цитата:
Victor Yang:
раз вы из города - вам проще в городе всё это найти, чем по

Деревенские отказались копать, говорят холодно и земля твердая..
Но побухать конечно придут все..
Завтра узнаю сколько копатели стоят с морга..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11683
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:57
#6040
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Цитата:
111:
Мне сказали что где то в оптовках водка 600-700 тенге, не знаю правда ли это

Только тебе там ящиками брать придется
И Сейчас цены такой нет на нормальную водку вроде
Легче в марте закупиться уже
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:58
#6041
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Цитата:
111:
о где то в оптовках водка 600-700 тенге,

позвони: Партнер: 54-63-01 розница, 53-44-00 опт
по Тарана тоже магазин есть Алкомаркет - где Фора была

[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 14:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 14:59
#6042
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Цитата:
Алиса:
позвони

О, спасибо
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 15:00
#6043
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Цитата:
abaika95:
Только тебе там ящиками

нее, они иногда и типа два вида - пол ящика одной и пол ящика другой. Может под настроение))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 15:01
#6044
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Цитата:
Алиса:
магазин есть Алкомаркет - где Фора была

Это Тарана 37?
Где Март напротив?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 15:02
#6045
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Цитата:
abaika95:
Сейчас цены такой нет на нормальную водку вроде

Да ну их, обычную водку наверно, деревенским то пойдет, копать не хотят, пусть жрут что дадут
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