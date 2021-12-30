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Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43199
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 19:54
Цитата:
Мы сажали сосенки на проспекте Абая. В то время эта была правительственная трасса. По ней члены правительства на дачу ездили.Демиденко оторвал бы причинное место нашему директору за низкорослые и чахлые сосенки по метру ростом. Мы привозили на посадку уже рослые сосенки с большим комом земли. На тележку к700 входили всего 3 деревца. Автокран Ивановец сопровождал караван и участвовал в погрузке и разгрузке деревьев. Мы были награждены поездкой в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
serg kost:
Мы сажали сосенки на проспекте Абая. В то время эта была правительственная трасса. По ней члены правительства на дачу ездили.Демиденко оторвал бы причинное место нашему директору за низкорослые и чахлые сосенки по метру ростом. Мы привозили на посадку уже рослые сосенки с большим комом земли. На тележку к700 входили всего 3 деревца. Автокран Ивановец сопровождал караван и участвовал в погрузке и разгрузке деревьев. Мы были награждены поездкой в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23749
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 20:07
Цитата:
Деревья - выращивали.
Птичек - убивали. Варвары...
Доктор СИЗО:
в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
Деревья - выращивали.
Птичек - убивали. Варвары...
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 20:11
Цитата:
Птичка полгода питалась совхозным зерном на полях, и за это попплатилась, попала к нам на шулюм!
drakon:
Птичка полгода питалась совхозным зерном на полях, и за это попплатилась, попала к нам на шулюм!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 21:01
Цитата:
Мои около 30 штук за домом и во дворе растут.... пока.
Цитата:
Что вы? это наверное западло, в тягость, стыдно (нужное подчеркнуть) поливать деревья.
Это я один как дурак наверное за прошедшие засушливые 2-3 лета с ведрами по двору бегал... когда к концу июля листва стала скручиваться на молодых деревьях.
Цитата:
А я помню как в этом же году озеленили Войнов-интернационалистов. Ямы помню накопали еще осенью и они зимовали, занесенные снегом, а весной полные воды... мы в них не раз проваливались и намокали.
Потом высадили сосны и посмотрите как они качественно прижились... до сих пор улица красивая.
Слева их как раз видно
А в 1995 году посадили сосны вдоль красной стены. Я тогда пошел в 11 класс ТЭШЛ и мимо них ходили каждый день.
[Исправлено: yudjin, 03.01.2022 - 21:12]
serg kost:
А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе
А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе
Мои около 30 штук за домом и во дворе растут.... пока.
Цитата:
serg kost:
ли хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?
ли хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?
Что вы? это наверное западло, в тягость, стыдно (нужное подчеркнуть) поливать деревья.
Это я один как дурак наверное за прошедшие засушливые 2-3 лета с ведрами по двору бегал... когда к концу июля листва стала скручиваться на молодых деревьях.
Цитата:
serg kost:
На Бородина от Рабочей до Шипина сажали сосны примерно в 1985.
На Бородина от Рабочей до Шипина сажали сосны примерно в 1985.
А я помню как в этом же году озеленили Войнов-интернационалистов. Ямы помню накопали еще осенью и они зимовали, занесенные снегом, а весной полные воды... мы в них не раз проваливались и намокали.
Потом высадили сосны и посмотрите как они качественно прижились... до сих пор улица красивая.
Слева их как раз видно
А в 1995 году посадили сосны вдоль красной стены. Я тогда пошел в 11 класс ТЭШЛ и мимо них ходили каждый день.
[Исправлено: yudjin, 03.01.2022 - 21:12]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 812
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 21:19
Цитата:
За казённый счёт, да в рабочее время, да высокие деревья любой дурак может "вырастить".
Я же спрашиваю: "За последние 30 лет кто посадил за свои деньги хоть одно деревце?"
Несколько человек с форума.
Да и в советское время не везде высокие деревья сажали. И не везде сосны были. Год-другой постоянно поливать нужно было.
Доктор СИЗО:
За казённый счёт, да в рабочее время, да высокие деревья любой дурак может "вырастить".
Я же спрашиваю: "За последние 30 лет кто посадил за свои деньги хоть одно деревце?"
Несколько человек с форума.
Да и в советское время не везде высокие деревья сажали. И не везде сосны были. Год-другой постоянно поливать нужно было.
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 08:27
Вый, кто такой, что бы нас о чем то спрашивать? Мания величия, одолевает по ночам? Прокапаться не желаете!??
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8402
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 11:06
Сегодня уже инстаграмм пестрит фото,валяющихся на улице непроданных сосенок,а ещё через неделю ими будут завалены все помойки,ну и что как не вандализм?
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 12:39
Цитата:
Ну шо же так преувеличивать то?
ДВЕ фотки в аккаунте НК - это уже пестрит.... а может двоится, троится?
Дык пить меньше надо!
Добринцофф:
Сегодня уже инстаграмм пестрит фот
Сегодня уже инстаграмм пестрит фот
Ну шо же так преувеличивать то?
ДВЕ фотки в аккаунте НК - это уже пестрит.... а может двоится, троится?
Дык пить меньше надо!
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