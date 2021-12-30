Отправлено: - 21:01

serg kost:

А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе

serg kost:

ли хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?

serg kost:

На Бородина от Рабочей до Шипина сажали сосны примерно в 1985.

[Исправлено: yudjin, 03.01.2022 - 21:12]

Цитата:Мои около 30 штук за домом и во дворе растут.... пока.Цитата:Что вы? это наверное западло, в тягость, стыдно (нужное подчеркнуть) поливать деревья.Это я один как дурак наверное за прошедшие засушливые 2-3 лета с ведрами по двору бегал... когда к концу июля листва стала скручиваться на молодых деревьях.Цитата:А я помню как в этом же году озеленили Войнов-интернационалистов. Ямы помню накопали еще осенью и они зимовали, занесенные снегом, а весной полные воды... мы в них не раз проваливались и намокали.Потом высадили сосны и посмотрите как они качественно прижились... до сих пор улица красивая.Слева их как раз видноА в 1995 году посадили сосны вдоль красной стены. Я тогда пошел в 11 класс ТЭШЛ и мимо них ходили каждый день.