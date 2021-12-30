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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43199
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4383
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 19:54
#75
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Цитата:
serg kost:

Мы сажали сосенки на проспекте Абая. В то время эта была правительственная трасса. По ней члены правительства на дачу ездили.Демиденко оторвал бы причинное место нашему директору за низкорослые и чахлые сосенки по метру ростом. Мы привозили на посадку уже рослые сосенки с большим комом земли. На тележку к700 входили всего 3 деревца. Автокран Ивановец сопровождал караван и участвовал в погрузке и разгрузке деревьев. Мы были награждены поездкой в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23749
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 20:07
#76
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Цитата:
Доктор СИЗО:
в четверг охотой на гуся! 4 дня охоты!!!Эх молодость!!!

Деревья - выращивали.
Птичек - убивали. Варвары... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4383
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 20:11
#77
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Цитата:
drakon:

Птичка полгода питалась совхозным зерном на полях, и за это попплатилась, попала к нам на шулюм!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8041
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 21:01
#78
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Цитата:
serg kost:
А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе

Мои около 30 штук за домом и во дворе растут.... пока.

Цитата:
serg kost:
ли хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?

Что вы? это наверное западло, в тягость, стыдно (нужное подчеркнуть) поливать деревья.
Это я один как дурак наверное за прошедшие засушливые 2-3 лета с ведрами по двору бегал... когда к концу июля листва стала скручиваться на молодых деревьях.

Цитата:
serg kost:
На Бородина от Рабочей до Шипина сажали сосны примерно в 1985.

А я помню как в этом же году озеленили Войнов-интернационалистов. Ямы помню накопали еще осенью и они зимовали, занесенные снегом, а весной полные воды... мы в них не раз проваливались и намокали.
Потом высадили сосны и посмотрите как они качественно прижились... до сих пор улица красивая.

Слева их как раз видно

А в 1995 году посадили сосны вдоль красной стены. Я тогда пошел в 11 класс ТЭШЛ и мимо них ходили каждый день.


[Исправлено: yudjin, 03.01.2022 - 21:12]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
812
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 21:19
#79
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Цитата:
Доктор СИЗО:

За казённый счёт, да в рабочее время, да высокие деревья любой дурак может "вырастить".
Я же спрашиваю: "За последние 30 лет кто посадил за свои деньги хоть одно деревце?"
Несколько человек с форума.
Да и в советское время не везде высокие деревья сажали. И не везде сосны были. Год-другой постоянно поливать нужно было.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4383
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 04.01.22 - 08:27
#80
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Вый, кто такой, что бы нас о чем то спрашивать? Мания величия, одолевает по ночам? Прокапаться не желаете!??
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