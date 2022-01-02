Отправлено: - 08:14

maxsaf:

Самый дешёвый в мире бензин — в Венесуэле: в тенговом эквиваленте его стоимость ниже 1 тг.





Читайте на www.KP.RU : https://www.kp.ru/daily/27136.5/4227473/ Впрочем, последнее время топлива просто нет, и страна с самыми большими запасами нефти уже больше двух месяцев страдает от многочасовых, а зачастую и многодневных очередей на заправках. Дело дошло до того, что получить место у колонки нельзя уже даже за взятку. АЗС охраняются не только нацгвардией с ее увальнями-призывниками, но и серьезными армейскими подразделениями вместе с военной контрразведкой.Читайте на

[Исправлено: Victor Yang, 04.01.2022 - 08:22]

Цитата:Значит какой-то в этом смысл есть. Не верю я что "ради народа" - скорее всего для замыкания какой-либо экономической цепочки.А, вот в КП нашёл статью позапрошлогоднюю про этот бензин:Цитата:Какой толк от дешевого бензина, если его нет?