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≡ Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43199
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 16:48
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Гражданский активист Серик Бактыбайулы сообщил, что жанаозенцы требуют снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. По его словам, 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге, с 1 января повысилась до 120 тенге.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14635
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 04.01.22 - 01:11
#15
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Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
Самый дешёвый в мире бензин — в Венесуэле: в тенговом эквиваленте его стоимость ниже 1 тг.


тыц
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