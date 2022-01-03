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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:51
Цитата:
чего-то новое
Мать умерла - мы сами все организовывали/бегали.
В посёлках у родственников/ у знакомых - кто-от умирал - сама семья всем занималась. Никаких городских не приглашали на рытье могилы - там находились те, кому платили и они все делали. Что-то там странно-подозрительное всё. А если у тебя денег не было бы - тоже должен был бы? Кредит бы пошел брать?
Неее там что-то не то!!! Я б на твоем месте особо не вешала бы на себя ВСЁ - ты ни при чем! Если помогает то ВСЯ семья, Господи прости, покойника. ТЫ каким боком, кроме как муж сестры? Все мы делим пополам - все одинаково, включая семью покойника, складываются - если уже на то пошло!!! Хотя семья как бы основное все на себя берет, если там не круглые бичи! ОНи же как-от жили, имели какой-от доход. ВОт в пределах своих возможностей и устраиваются похороны. Это не свадьба, где понтуются....
Не обижайся, но подозреваю, что нашли "дурачка" с деньгами и навесили лапшу на уши! А жена брата вообще молодец! - ушлая девица ....
Цитата:
прочитала и мне тоже хочется сказать: интересно!
Мереке, реально они нашли лоха! - без обид!
111:
его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная.. Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..
его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная.. Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..
чего-то новое
Мать умерла - мы сами все организовывали/бегали.
В посёлках у родственников/ у знакомых - кто-от умирал - сама семья всем занималась. Никаких городских не приглашали на рытье могилы - там находились те, кому платили и они все делали. Что-то там странно-подозрительное всё. А если у тебя денег не было бы - тоже должен был бы? Кредит бы пошел брать?
Неее там что-то не то!!! Я б на твоем месте особо не вешала бы на себя ВСЁ - ты ни при чем! Если помогает то ВСЯ семья, Господи прости, покойника. ТЫ каким боком, кроме как муж сестры? Все мы делим пополам - все одинаково, включая семью покойника, складываются - если уже на то пошло!!! Хотя семья как бы основное все на себя берет, если там не круглые бичи! ОНи же как-от жили, имели какой-от доход. ВОт в пределах своих возможностей и устраиваются похороны. Это не свадьба, где понтуются....
Не обижайся, но подозреваю, что нашли "дурачка" с деньгами и навесили лапшу на уши! А жена брата вообще молодец! - ушлая девица ....
Цитата:
111:
они оказывается не складываются, как у нас.. Интересно..
они оказывается не складываются, как у нас.. Интересно..
прочитала и мне тоже хочется сказать: интересно!
Мереке, реально они нашли лоха! - без обид!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23749
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:54
Цитата:
У нас, ваще спиртного нет...
111:
А вообще надо 80..
А вообще надо 80..
У нас, ваще спиртного нет...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:56
Цитата:
они реально нахаляву хотят пожрать,точнее ужраться....
111:
40 бутылок водки это минимум.. А вообще надо 80..
40 бутылок водки это минимум.. А вообще надо 80..
они реально нахаляву хотят пожрать,точнее ужраться....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 812
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 22:55
В деревнях всегда сами жители копали. Даже не обязательно родственники. Бесплатно, за угощение.
А на поминках выпивали по 3 стопки, и всё.
Если 80 бутылок, это минимум 60-70 мужиков. И никто не поможет?
А на поминках выпивали по 3 стопки, и всё.
Если 80 бутылок, это минимум 60-70 мужиков. И никто не поможет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:07
Цитата:
вот я о том же .. Мереке, реально развод какой-то на деньги ... Не, думаю,что стоит идти у них на поводу... Подумай и не раскидывайся деньгами...
serg kost:
вот я о том же .. Мереке, реально развод какой-то на деньги ... Не, думаю,что стоит идти у них на поводу... Подумай и не раскидывайся деньгами...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:39
Цитата:
И вот она еще не хочет его пускать, когда с морга приедит, говорит полчаса на улице и на кладбище..
Не знаю, на морозе что ли прощаться..
Наконец то сказали копателей что в деревне найдут, это как мы кипишь подняли, мол жрать придет вся деревня, а выкопать, как они сказали времени нет, все на работе...
Да, тут развод скорее был..
Алиса:
Мереке, реально развод какой-то
Мереке, реально развод какой-то
И вот она еще не хочет его пускать, когда с морга приедит, говорит полчаса на улице и на кладбище..
Не знаю, на морозе что ли прощаться..
Наконец то сказали копателей что в деревне найдут, это как мы кипишь подняли, мол жрать придет вся деревня, а выкопать, как они сказали времени нет, все на работе...
Да, тут развод скорее был..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:43
Цитата:
Еще их родственники..
Штук 30..
Блин, они немцы..
Прям национальность у них немцы..
Может это такая практичность...
serg kost:
Если 80 бутылок, это минимум 60-70 мужиков
Если 80 бутылок, это минимум 60-70 мужиков
Еще их родственники..
Штук 30..
Блин, они немцы..
Прям национальность у них немцы..
Может это такая практичность...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:46
Цитата:
А я их на понт взял, жене сказал, чтоб передала, что у нас только 50 тысяч есть на похороны..
Теперь пусть призадумаются..
Алиса:
Подумай и не раскидывайся деньгами...
Подумай и не раскидывайся деньгами...
А я их на понт взял, жене сказал, чтоб передала, что у нас только 50 тысяч есть на похороны..
Теперь пусть призадумаются..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:47
Цитата:
надо еще "пошуметь" - еще что "найдется"... Разводят на деньги!!!!!
Цитата:
тут зависит от ситуаций. В городе не всегда сейчас дома прощаются. Сейчас есть в морге зал для прощаний. Кто-то с морга везет в церковь на отпевание, а оттуда сразу на кладбище. В поселке с этим проще как бы: обычно в доме прощаются си из дома везут. НО, может заносить/выносить неудобно - хз.
Но с деньгами тебя "имеют" и прилично!!!!
111:
это как мы кипишь подняли, мол жрать
это как мы кипишь подняли, мол жрать
надо еще "пошуметь" - еще что "найдется"... Разводят на деньги!!!!!
Цитата:
111:
не хочет его пускать, когда с морга приедет, говорит полчаса на улице и
не хочет его пускать, когда с морга приедет, говорит полчаса на улице и
тут зависит от ситуаций. В городе не всегда сейчас дома прощаются. Сейчас есть в морге зал для прощаний. Кто-то с морга везет в церковь на отпевание, а оттуда сразу на кладбище. В поселке с этим проще как бы: обычно в доме прощаются си из дома везут. НО, может заносить/выносить неудобно - хз.
Но с деньгами тебя "имеют" и прилично!!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:50
Цитата:
основные расходы на семье!!!! Родственники сами как/сколько считают нужным так/столькой суммой и помогают. Если что-то нужно в городе купить - пусть дают деньги ты тут купишь.
111:
что у нас только
что у нас только
основные расходы на семье!!!! Родственники сами как/сколько считают нужным так/столькой суммой и помогают. Если что-то нужно в городе купить - пусть дают деньги ты тут купишь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:04
Цитата:
Вот у нас переночевать обязательно надо с покойником, близким, у русских немного как то да, размыто наверно..
Мы в церкви с одним прощались, с другим да, через морг Все включено...
Алиса:
поселке с этим проще как бы: обычно в доме прощаются си из дома везут
поселке с этим проще как бы: обычно в доме прощаются си из дома везут
Вот у нас переночевать обязательно надо с покойником, близким, у русских немного как то да, размыто наверно..
Мы в церкви с одним прощались, с другим да, через морг Все включено...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:07
Цитата:
Ну машину я заказал, крест наш, гроб, костюм же надо какой, потом блин вылетело из головы, а , бальзамирование, потом морг же как гостиница, сколько то надо оплатить сверх нормы если лежал.
А еще наверно вскрытие будет, опять день два, а там Рождество, выходные...
Алиса:
пусть дают деньги ты тут купишь.
пусть дают деньги ты тут купишь.
Ну машину я заказал, крест наш, гроб, костюм же надо какой, потом блин вылетело из головы, а , бальзамирование, потом морг же как гостиница, сколько то надо оплатить сверх нормы если лежал.
А еще наверно вскрытие будет, опять день два, а там Рождество, выходные...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:12
Цитата:
Она типа боится покойника..
Алиса:
может заносить/выносить неудобно - хз.
может заносить/выносить неудобно - хз.
Она типа боится покойника..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:15
Цитата:
господи, да ты по сути за них все оплачиваешь!!!
В 2020году в морге было 5000 сутки. Если будет справка с поликлиники(может в вашем случае от полиции) - никакого вскрытия.
Костюм - у него же был какой-то, дома смотрит и отдает, обувь также.
Еще надумает отпевать - это тоже денег стоит - нам обошлось в 20 году около 16 000 (там давали кое-какие принадлежности в гроб + свечи всем присутствующим, + отдавать нужно было полотенце, кое-какую еду...
НО!! если сам повесился- берется ли церковь за это - не скажу. Боюсь могут отказать. Церковь не приветствует самоубийц.
В общем, щас навешают тебе похороны самому оплачивать по полной!
[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 00:21]
[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 00:23]
111:
опять день два, а там Рождество,
опять день два, а там Рождество,
господи, да ты по сути за них все оплачиваешь!!!
В 2020году в морге было 5000 сутки. Если будет справка с поликлиники(может в вашем случае от полиции) - никакого вскрытия.
Костюм - у него же был какой-то, дома смотрит и отдает, обувь также.
Еще надумает отпевать - это тоже денег стоит - нам обошлось в 20 году около 16 000 (там давали кое-какие принадлежности в гроб + свечи всем присутствующим, + отдавать нужно было полотенце, кое-какую еду...
НО!! если сам повесился- берется ли церковь за это - не скажу. Боюсь могут отказать. Церковь не приветствует самоубийц.
В общем, щас навешают тебе похороны самому оплачивать по полной!
[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 00:21]
[Исправлено: Алиса, 04.01.2022 - 00:23]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.01.22 - 00:22
Цитата:
Полиция и требует вроде, почему он повесился, вроде как и не пьян был..
Ну там ясно, на жену он как маленький, жаловался постоянно, ему все говорят у тебя два сына, кончай гнать то, чувствовал себя одиноким..
Все хотел сбежать как то от нее, потом мирились и тд и тп, и не раз в петлю как оказалось залезал..
Надо было его в психушку, если идеально..
Вот что жены со сковородками делают с нашим братом...
Да я то и не виню жену, тоже жила как могла, но ее недавно узнал какая она, что то могу наверно относиться к ней предвзято..
Хотя мне должно быть без разницы наверно..
Алиса:
может в вашем случае от полиции
может в вашем случае от полиции
Полиция и требует вроде, почему он повесился, вроде как и не пьян был..
Ну там ясно, на жену он как маленький, жаловался постоянно, ему все говорят у тебя два сына, кончай гнать то, чувствовал себя одиноким..
Все хотел сбежать как то от нее, потом мирились и тд и тп, и не раз в петлю как оказалось залезал..
Надо было его в психушку, если идеально..
Вот что жены со сковородками делают с нашим братом...
Да я то и не виню жену, тоже жила как могла, но ее недавно узнал какая она, что то могу наверно относиться к ней предвзято..
Хотя мне должно быть без разницы наверно..
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