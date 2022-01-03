Отправлено: - 21:51

111:

его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная.. Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..

111:

они оказывается не складываются, как у нас.. Интересно..

Цитата:чего-то новоеМать умерла - мы сами все организовывали/бегали.В посёлках у родственников/ у знакомых - кто-от умирал - сама семья всем занималась. Никаких городских не приглашали на рытье могилы - там находились те, кому платили и они все делали. Что-то там странно-подозрительное всё. А если у тебя денег не было бы - тоже должен был бы? Кредит бы пошел брать?Неее там что-то не то!!! Я б на твоем месте особо не вешала бы на себя ВСЁ - ты ни при чем! Если помогает то ВСЯ семья, Господи прости, покойника. ТЫ каким боком, кроме как муж сестры? Все мы делим пополам - все одинаково, включая семью покойника, складываются - если уже на то пошло!!! Хотя семья как бы основное все на себя берет, если там не круглые бичи! ОНи же как-от жили, имели какой-от доход. ВОт в пределах своих возможностей и устраиваются похороны. Это не свадьба, где понтуются....Не обижайся, но подозреваю, что нашли "дурачка" с деньгами и навесили лапшу на уши! А жена брата вообще молодец! - ушлая девица ....Цитата:прочитала и мне тоже хочется сказать: интересно!Мереке, реально они нашли лоха! - без обид!