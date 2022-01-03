Прогноз на 5 дней
пасмурно-5°C
  • 747 мм рт.ст.
  • 90% влажность
  • З, 6.89 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 402 из 402«1...400401402
Ответить Новый топик
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4707
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:51
#6016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная.. Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..

чего-то новое :-o
Мать умерла - мы сами все организовывали/бегали.
В посёлках у родственников/ у знакомых - кто-от умирал - сама семья всем занималась. Никаких городских не приглашали на рытье могилы - там находились те, кому платили и они все делали. Что-то там странно-подозрительное всё. А если у тебя денег не было бы - тоже должен был бы? Кредит бы пошел брать?
Неее там что-то не то!!! Я б на твоем месте особо не вешала бы на себя ВСЁ - ты ни при чем! Если помогает то ВСЯ семья, Господи прости, покойника. ТЫ каким боком, кроме как муж сестры? Все мы делим пополам - все одинаково, включая семью покойника, складываются - если уже на то пошло!!! Хотя семья как бы основное все на себя берет, если там не круглые бичи! ОНи же как-от жили, имели какой-от доход. ВОт в пределах своих возможностей и устраиваются похороны. Это не свадьба, где понтуются....
Не обижайся, но подозреваю, что нашли "дурачка" с деньгами и навесили лапшу на уши! А жена брата вообще молодец! - ушлая девица ....
Цитата:
111:
они оказывается не складываются, как у нас.. Интересно..

прочитала и мне тоже хочется сказать: интересно!
Мереке, реально они нашли лоха! - без обид!
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23749
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:54
#6017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А вообще надо 80..

У нас, ваще спиртного нет... :-o
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4707
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:56
#6018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
40 бутылок водки это минимум.. А вообще надо 80..

они реально нахаляву хотят пожрать,точнее ужраться....
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
812
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 22:55
#6019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревнях всегда сами жители копали. Даже не обязательно родственники. Бесплатно, за угощение.
А на поминках выпивали по 3 стопки, и всё.
Если 80 бутылок, это минимум 60-70 мужиков. И никто не поможет?
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4707
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 23:07
#6020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:

вот я о том же .. Мереке, реально развод какой-то на деньги ... Не, думаю,что стоит идти у них на поводу... Подумай и не раскидывайся деньгами...
Профайл
Страница 402 из 402«1...400401402
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS