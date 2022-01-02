Отправлено: - 21:34

Victor Yang:

Очень часто дают деньги кто сколько сможет.

Цитата:Это понятно, но его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная..Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..40 бутылок водки это минимум..А вообще надо 80..Ну по 2000, что то многовато..А еще копателей в деревне нет, ни за что не поверю.Говорит надо в городе заказывать..А им ведь два раза надо приезжать копать и закапывать..А эти деревенские не должны и не обязаны как мне сказали складываться и их многочисленные родственники по жене..У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..Не знаю, может пока не понял ничего..Понял что примерно включая 4 качана капусты, которую должен купить я, на все про все 500 штук..Теперь вот остались две сестры и брат, это все они должны как бы..А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..А у сестер и брата это что, не горе что ли..