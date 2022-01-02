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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23749
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 21:08
#6001
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Цитата:
111:
Так наверно понятней..

Так, давай, по имени -звать,
будем... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 22:14
#6002
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Цитата:
drakon:
Так, давай, по имени -звать, будем...

Наталья..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 22:17
#6003
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Новый год..
Два года как мать ее похоронили, час назад узнали что братишку ее нашли повешенным..
С женой поругался..
Двое детей..
Мда уж..
Начало года..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14713
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 23:20
#6004
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Цитата:
111:
час назад узнали что братишку ее нашли повешенным..

Соболезнования.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14713
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 00:52
#6005
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О, у нас новый пользователь - Mira777. Вот интересно - что зацепило и заставило зарегистрироваться?

Меня, я помню, языковой вопрос - что-то там было про документацию только на казахском. Как можно быстро найти свой первый комментарий? Долго очень листать через профиль.

[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 00:58]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 03:48
#6006
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Прими мои соболезнования Мереке Заканович! Все там организуй, как полагается по обычаям! Также сделай все, что бы страшное горе не стало причиной ваших разногласий в вашей славной семье!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 11:31
#6007
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Цитата:
Доктор СИЗО:
страшное горе не стало причиной ваших разногласий в вашей славной семье!

Разногласий нет..
Это уже третий ее родной брат, который умирает в молодом возрасте..
А обычаи, там они по другому как то..
Надо например фото, чего у нас не видел, на похороны идут даже женщины, чего тоже у нас нет..
Отпевание, хотя сейчас этого не будет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 20:44
#6008
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Мда уш..
Похороны разительно отличаются казахи русские..
Это вся деревня должна прийти и их надо мне кормить..
А они оказывается не складываются, как у нас..
Интересно..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14713
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 20:54
#6009
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Цитата:
111:
А они оказывается не складываются, как у нас..

Очень часто дают деньги кто сколько сможет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:34
#6010
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Цитата:
Victor Yang:
Очень часто дают деньги кто сколько сможет.

Это понятно, но его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная..
Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..
40 бутылок водки это минимум..
А вообще надо 80..
Ну по 2000, что то многовато..
А еще копателей в деревне нет, ни за что не поверю.
Говорит надо в городе заказывать..
А им ведь два раза надо приезжать копать и закапывать..
А эти деревенские не должны и не обязаны как мне сказали складываться и их многочисленные родственники по жене..
У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..
Не знаю, может пока не понял ничего..
Понял что примерно включая 4 качана капусты, которую должен купить я, на все про все 500 штук..
Теперь вот остались две сестры и брат, это все они должны как бы..
А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..
А у сестер и брата это что, не горе что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:37
#6011
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А еще надо мясо..
Гаратское..
Везти в деревню..
Я чего то не понимаю..
Наверно от поилки деревенских придется отказаться..
Тем более, что копать должны опять де городские..
Деревенским некогда, у них работа..
Вот это впервые слышу..
А жрать то по расписанию хотят прийти..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4707
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:38
#6012
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Мереке, соболезнования прими...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:41
#6013
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У сестры двоюродной мужа брат помер, русские они, мы тоже не давали, не положено..
Они нанимали копателей , гроб, крест и все такое во все включено..
А вот был недавно на казахских, пришел, отдай 10 тысяч..
В деревне..
Как то полегче семье, это в Казахстанце хоронили..
Русский товарищ мой в марте повесился, 30 лет, тоже мы не давали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:42
#6014
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Цитата:
Алиса:
Мереке, соболезнования прими...

Спасибо..
Или не знаю как ответить, можно ли так сказать это говорить..
А может нельзя..
Блин, опыта ни к черту..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:50
#6015
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А вот выпить..
Мне конечно нравится..
Но вчера не пили.
Своей говорю сто грамм тяпни для успокоения, не захотела..
Странно..
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