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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23749
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 21:08
Цитата:
Так, давай, по имени -звать,
будем...
111:
Так наверно понятней..
Так наверно понятней..
Так, давай, по имени -звать,
будем...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 22:14
Цитата:
Наталья..
drakon:
Так, давай, по имени -звать, будем...
Так, давай, по имени -звать, будем...
Наталья..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 22:17
Новый год..
Два года как мать ее похоронили, час назад узнали что братишку ее нашли повешенным..
С женой поругался..
Двое детей..
Мда уж..
Начало года..
Два года как мать ее похоронили, час назад узнали что братишку ее нашли повешенным..
С женой поругался..
Двое детей..
Мда уж..
Начало года..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.01.22 - 23:20
Цитата:
Соболезнования.
111:
час назад узнали что братишку ее нашли повешенным..
час назад узнали что братишку ее нашли повешенным..
Соболезнования.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 00:52
О, у нас новый пользователь - Mira777. Вот интересно - что зацепило и заставило зарегистрироваться?
Меня, я помню, языковой вопрос - что-то там было про документацию только на казахском. Как можно быстро найти свой первый комментарий? Долго очень листать через профиль.
[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 00:58]
Меня, я помню, языковой вопрос - что-то там было про документацию только на казахском. Как можно быстро найти свой первый комментарий? Долго очень листать через профиль.
[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 00:58]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 03:48
Прими мои соболезнования Мереке Заканович! Все там организуй, как полагается по обычаям! Также сделай все, что бы страшное горе не стало причиной ваших разногласий в вашей славной семье!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 11:31
Цитата:
Разногласий нет..
Это уже третий ее родной брат, который умирает в молодом возрасте..
А обычаи, там они по другому как то..
Надо например фото, чего у нас не видел, на похороны идут даже женщины, чего тоже у нас нет..
Отпевание, хотя сейчас этого не будет..
Доктор СИЗО:
страшное горе не стало причиной ваших разногласий в вашей славной семье!
страшное горе не стало причиной ваших разногласий в вашей славной семье!
Разногласий нет..
Это уже третий ее родной брат, который умирает в молодом возрасте..
А обычаи, там они по другому как то..
Надо например фото, чего у нас не видел, на похороны идут даже женщины, чего тоже у нас нет..
Отпевание, хотя сейчас этого не будет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 20:44
Мда уш..
Похороны разительно отличаются казахи русские..
Это вся деревня должна прийти и их надо мне кормить..
А они оказывается не складываются, как у нас..
Интересно..
Похороны разительно отличаются казахи русские..
Это вся деревня должна прийти и их надо мне кормить..
А они оказывается не складываются, как у нас..
Интересно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 20:54
Цитата:
Очень часто дают деньги кто сколько сможет.
111:
А они оказывается не складываются, как у нас..
А они оказывается не складываются, как у нас..
Очень часто дают деньги кто сколько сможет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:34
Цитата:
Это понятно, но его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная..
Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..
40 бутылок водки это минимум..
А вообще надо 80..
Ну по 2000, что то многовато..
А еще копателей в деревне нет, ни за что не поверю.
Говорит надо в городе заказывать..
А им ведь два раза надо приезжать копать и закапывать..
А эти деревенские не должны и не обязаны как мне сказали складываться и их многочисленные родственники по жене..
У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..
Не знаю, может пока не понял ничего..
Понял что примерно включая 4 качана капусты, которую должен купить я, на все про все 500 штук..
Теперь вот остались две сестры и брат, это все они должны как бы..
А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..
А у сестер и брата это что, не горе что ли..
Victor Yang:
Очень часто дают деньги кто сколько сможет.
Очень часто дают деньги кто сколько сможет.
Это понятно, но его жена у нее же горе тпкое, сказала делать ничего не будет, странная..
Только столовую, которую колхоз бесплатно предоставляет, и написала такой вот список..
40 бутылок водки это минимум..
А вообще надо 80..
Ну по 2000, что то многовато..
А еще копателей в деревне нет, ни за что не поверю.
Говорит надо в городе заказывать..
А им ведь два раза надо приезжать копать и закапывать..
А эти деревенские не должны и не обязаны как мне сказали складываться и их многочисленные родственники по жене..
У нас вот умирают, независимо от того, сколько дают, груз бремени лежит на тех, у кого умирают..
Не знаю, может пока не понял ничего..
Понял что примерно включая 4 качана капусты, которую должен купить я, на все про все 500 штук..
Теперь вот остались две сестры и брат, это все они должны как бы..
А жена, у нее горе, не должна и ее родственники, которые собоались на поминки..
А у сестер и брата это что, не горе что ли..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:37
А еще надо мясо..
Гаратское..
Везти в деревню..
Я чего то не понимаю..
Наверно от поилки деревенских придется отказаться..
Тем более, что копать должны опять де городские..
Деревенским некогда, у них работа..
Вот это впервые слышу..
А жрать то по расписанию хотят прийти..
Гаратское..
Везти в деревню..
Я чего то не понимаю..
Наверно от поилки деревенских придется отказаться..
Тем более, что копать должны опять де городские..
Деревенским некогда, у них работа..
Вот это впервые слышу..
А жрать то по расписанию хотят прийти..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4707
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:38
Мереке, соболезнования прими...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:41
У сестры двоюродной мужа брат помер, русские они, мы тоже не давали, не положено..
Они нанимали копателей , гроб, крест и все такое во все включено..
А вот был недавно на казахских, пришел, отдай 10 тысяч..
В деревне..
Как то полегче семье, это в Казахстанце хоронили..
Русский товарищ мой в марте повесился, 30 лет, тоже мы не давали..
Они нанимали копателей , гроб, крест и все такое во все включено..
А вот был недавно на казахских, пришел, отдай 10 тысяч..
В деревне..
Как то полегче семье, это в Казахстанце хоронили..
Русский товарищ мой в марте повесился, 30 лет, тоже мы не давали..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:42
Цитата:
Спасибо..
Или не знаю как ответить, можно ли так сказать это говорить..
А может нельзя..
Блин, опыта ни к черту..
Алиса:
Мереке, соболезнования прими...
Мереке, соболезнования прими...
Спасибо..
Или не знаю как ответить, можно ли так сказать это говорить..
А может нельзя..
Блин, опыта ни к черту..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.01.22 - 21:50
А вот выпить..
Мне конечно нравится..
Но вчера не пили.
Своей говорю сто грамм тяпни для успокоения, не захотела..
Странно..
Мне конечно нравится..
Но вчера не пили.
Своей говорю сто грамм тяпни для успокоения, не захотела..
Странно..
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