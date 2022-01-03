Отправлено: - 19:28

serg kost:

Газ и раньше стоил в разных областях по разному. И в Актау он был самый дешёвый в стране.

serg kost:

За 30 лет не построили своего ГПЗ, одни разговоры..

Цитата:Но не может он там стоить 50 тнг как требуют митингующие если в Костанае он 130Сейчас им сделают 85 и даже это уже накладывает бремя на остальные регионыЦитата:Сколько в россии их построили?