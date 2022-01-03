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Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
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