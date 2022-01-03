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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43199
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11674
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 19:28
#15
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Цитата:
serg kost:
Газ и раньше стоил в разных областях по разному. И в Актау он был самый дешёвый в стране.

Но не может он там стоить 50 тнг как требуют митингующие если в Костанае он 130
Сейчас им сделают 85 и даже это уже накладывает бремя на остальные регионы
Цитата:
serg kost:
За 30 лет не построили своего ГПЗ, одни разговоры..

Сколько в россии их построили?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14713
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 19:30
#16
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Цитата:
ACROS:
митинг против продажи сельхоз.земель иностранцам провели

Продажи тогда и не было - лишь аренда на увеличенный срок.

Цитата:
ACROS:
митинги о списании кредитов провели

Впервые слышу. Каких кредитов? Списали всем?
Цитата:
ACROS:
против драконовского первичного автосбора и пошлин для "армянских" машин провели

Взяли паузу всего лишь. А сейчас российские и армянские автомобили на штрафстоянках.

Цитата:
abaika95:
может произойти второй 2011 когда разъярённая толпа начнет крушить город и технику

Объявить о незаконном митинге и арестовать, если не разойдутся. А по факту за эту стоимость будут продавать очень ограниченное количество газа, с огромными очередями, причем так что они будут рады и за 140 его купить.
А слишком мягкая и сговорчивая власть - это тоже нехорошо, очень нехорошо. Янукович тоже не стал ничего предпринимать против "мирных митингов", чем и поплатился.

[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 19:34]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23748
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 19:52
#17
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Цитата:
abaika95:
Сколько в россии их построили?

А мне, как то, похрену.
Сколько их во Франции -
построили... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
811
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 20:05
#18
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Год назад газ в Актау стоил 50. Вот они и требуют так же. У нас он стоил 65.
Цитата:
abaika95:
Сколько в россии их построили?

Ты так плохо знаешь про Россию. А рассуждаешь о России с видом эксперта.
Только за последние десяток лет построены и достраиваются следующие ГПЗ и ГХК:
1. Амурский ГПЗ.
2. Пуровский завод переработки газового конденсата
3. Завод по переработке попутного нефтяного газа ООО «Монолит»
4. Завод полипропилена «Полиом», г. Омск
5. Тобольск-Полимер
6. Амурский газоперерабатывающий завод.
7. Амурский ГХК
8. Газохимический комплекс в Усть-Луге (Ленинградская область)
9. ЗапСибНефтехим
10. Ямал СПГ
11. Арктик СПГ-2
12. Вынгапуровский ГПЗ
13. Заводы на Сахалине.
Это то, что я быстро вспомнил, возможно не всё.
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