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Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
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