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≡ Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43199
Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Отправлено: 03.01.22 - 17:39
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"Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - написал Президент в Twitter.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
274
Re: Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Отправлено: 03.01.22 - 17:39
#1
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по его словам, проблема связана с износом оборудования на заводе, которое достигло 90 процентов

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Вот она, основная причина. Там все еще оборудование с советских времен и уже на ладан дышит. Очень Украину напоминает, не правда ли? Но ничего, скоро очередной луноподобный все новое построит
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11674
Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Отправлено: 03.01.22 - 17:52
#2
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Цитата:
dvb:
Очень Украину напоминает, не правда ли?

Мне Россию напомнило
Также на советских наработках живут ещё
Неправда ли?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2317
Re: Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Отправлено: 03.01.22 - 17:57
#3
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Цитата:
dvb:
оборудование с советских времен и уже на ладан дышит.


Значит, что имеем на выходе: инвест.затрат на оборудование нет; аммортизационных отчислении тоже нет. Затраты только: - на зарплату, охрану, текущий и мелкий ремонт оборудования и на сам закуп сырья-газа.
Себестоимость переработки газа - МИНИМАЛЬНАЯ.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
809
Re: Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Отправлено: 03.01.22 - 17:59
#4
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И если случится авария на местном заводе, где придётся газ брать?
В России?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23745
Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене
Отправлено: 03.01.22 - 18:00
#5
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Цитата:
dvb:
луноподобный все новое построит

А может, луноподобная?... :lol: ;-) :oops:
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