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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43199
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2317
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
#1
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Как понять: "...собственники в ИНИЦИАТИВНОМ порядке приняли решение о снижении цены стоимости газа..." ??

Что: 1) не было митинга возмущённого народа??
2) не было ПИНКА Президента Мамину??
3) Мамин шестиэтажным матом не поднял в выходной день Агентство по защите какой то конкуренции ???

Какие у нас ПОНЯТЛИВЫЕ и СОВЕСТЛИВЫЕ собственники АЗС !!! Начали работать себе в УБЫТОК !!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23745
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 15:17
#2
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Цитата:

"Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка",

А чё, надо было их сразу - пострелять.
Опыт - есть, ответственности - нет... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 03.01.2022 - 15:18]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14712
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 15:50
#3
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Во-первых, поддаваться на такие манипуляции - очень нехорошо. Люди могут подумать что это эффективно.
Если сговор был - тогда всё обойдется. А вот если его не было - будет дефицит газа и люди будут готовы покупать его ещё дороже.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8329
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 15:54
#4
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Цитата:
Victor Yang:
А вот если его не было - будет дефицит газа

В стране добывающей газ? :lol:
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14712
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 16:16
#5
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Цитата:
elektron:
В стране добывающей газ?

Если его будет невыгодно продавать - его будут продавать по минимуму. Даже в стране добывающей газ.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
31
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 16:31
#6
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Странно. А вчера глава управления энергетики и жкх Мангыстауской области назвал повышение обоснованным.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4984
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 17:08
#7
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Я буду требовать ввести нормативно звание враг народа и судить как это делали красные комиссары, надоели уже эти попытки понарошку осуждать, а на самом деле в лучшем случае ничего не изменится или лёгкое поругивание
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4379
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 17:39
#8
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Увлеклись проблемой газа, а бензин и дизтопливо продолжают расти к своей верхней отметке. Получается как в анекдоте про Батьку. Он вопрошал членов правительства, как ему дальше работать в такой обстановке? Если я говорит возьмусь за яйца, то молока не станет! )))))Может послать к Туркменбаши наших министров на пару месяцев на стажировку? У них же все бесплатно!!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2317
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 17:39
#9
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Цитата:
Victor Yang:
могут подумать что это эффективно.


По факту, выходит, что эффективно: митинг против продажи сельхоз.земель иностранцам провели; митинги о списании кредитов провели; против драконовского первичного автосбора и пошлин для "армянских" машин провели; сейчас предьявили ультиматум правительству до апреля месяца о отмене большого размера утильсбора; теперь вот - о снижении цены на автогаз.
Очевидно, у правительства нет никакого плана и все эти речи о рыночных отношениях, электронных торгах, мировым трендом повышения цен на всё и вся - это бла,бла, бла для лохов и все повышения цен ( любые)в Казахстане делается под влиянием и диктовку нефтянных и газовых олигархов, раз всё решается в течении пяти минут и одним простым окриком из Акорды.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11674
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 17:42
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, поддаваться на такие манипуляции - очень нехорошо

А не поддаваться на такие манипуляции то может произойти второй 2011 когда разъярённая толпа начнет крушить город и технику
Золотую середину нужно выбрать и объявить о снижении цены так чтобы манипуляторы в дураках остались
Это вот и есть политика)Цитата:
сайлау курманов:
Я буду требовать ввести нормативно звание враг народа

Враг народа термин великой французской революции
Когда при якобинской Диктатуре все революционеры кто пошел против якобинцев срочно стали врагами всему народу))
Так что таким лучше не разбрасываться
А то может так оказаться что все кто во власти будут друзьями народа а ты лично Сайлау по странному стечению Обстоятельств будешь врагом народу))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2317
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 17:43
#11
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Интересно: у нас, в области, тоже снизиться цена на автогаз??
Кто нибудь уже видел цены на газ??
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11674
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 17:47
#12
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Цитата:
ACROS:
все повышения цен ( любые)в Казахстане делается под влиянием и диктовку нефтянных и газовых олигархов, раз всё решается в течении пяти минут и одним простым окриком из Акорды.

А что решилось? Объявить о снижении цены это ещё не снизить ее
Также все почему-то забывают что снизят только для Мангистау а значит следовательно цена в 120 тнг за литр в Актау которая и должна сейчас быть при современной экономической ситуации, будет распределена на другие регионы
Сейчас у нас к Марту цена начнет расти значит,это вот мы будем расплачиваться за митинги на западе
Но зачем про это думать)
Народ сейчас воодушевлен
Алга адайцы! Молодцы! И в воздух чепчики летят))
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
809
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 18:10
#13
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Газ и раньше стоил в разных областях по разному. И в Актау он был самый дешёвый в стране.
И там же в Актау ГПЗ изношен на 90%, да и тот не удовлетворяет спрос.
За 30 лет не построили своего ГПЗ, одни разговоры...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2317
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 18:44
#14
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Цитата:
serg kost:
стоил в разных областях по разному. И


Разбег был небольшой: - в пределах 4-6 тенге.
В 2018 году у нас стоил - 57 тенге, в Актобе - 53 тенге, в Уральске - 58 тенге.
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