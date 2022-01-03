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ACROS:

все повышения цен ( любые)в Казахстане делается под влиянием и диктовку нефтянных и газовых олигархов, раз всё решается в течении пяти минут и одним простым окриком из Акорды.

Цитата:А что решилось? Объявить о снижении цены это ещё не снизить ееТакже все почему-то забывают что снизят только для Мангистау а значит следовательно цена в 120 тнг за литр в Актау которая и должна сейчас быть при современной экономической ситуации, будет распределена на другие регионыСейчас у нас к Марту цена начнет расти значит,это вот мы будем расплачиваться за митинги на западеНо зачем про это думать)Народ сейчас воодушевленАлга адайцы! Молодцы! И в воздух чепчики летят))