Re: Президент Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене

Отправлено: - 17:39

по его словам, проблема связана с износом оборудования на заводе, которое достигло 90 процентов



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Вот она, основная причина. Там все еще оборудование с советских времен и уже на ладан дышит. Очень Украину напоминает, не правда ли? Но ничего, скоро очередной луноподобный все новое построит