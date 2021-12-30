Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года

Отправлено: - 17:11

На Бородина от Рабочей до Ширина сажали сосны примерно в 1985.

Кто знает, как они растут, может сам прикинуть рост саженцев.

Был ноябрь. В ямах на дне был сплошной лёд. Но почти все прижились.

Никаких кранов не понадобилось.

А клёны и прочие лиственные вообще лёгкие. Но одни могут сами посадить, а другим подъёмный кран нужен. Наверное, без крана с дивана не поднимутся.