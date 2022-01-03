Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...

Отправлено: - 15:50

Во-первых, поддаваться на такие манипуляции - очень нехорошо. Люди могут подумать что это эффективно.

Если сговор был - тогда всё обойдется. А вот если его не было - будет дефицит газа и люди будут готовы покупать его ещё дороже.