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≡ Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43197
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 09:50
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Задача патриотическая – обеспечивать себя своей продукцией. Только под лозунги о нацинтересах мы отдаем эти интересы в руки ближайших геополитических соседей: Китая и России. Одни только китайские кредиты на казахские прорывные (понты) проекты, исполнением которых занимаются китайские же подрядчики, чего стоят.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
806
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:14
#15
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Так я про это и писал, что закупают сельхозпродукции более чем на 65 млрд евро. Но кое-кто читает через строчку.
И про реэкспорт голландский писал, который засчитывается за Нидерланды.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:17
#16
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Цитата:
elektron:
Лучше расскажите нам, что с Казахстанам не так, что продукты в России закупают?


Всё переживаете за нас, заметке же написано пока на 95% обеспечены. А вас поздравляю! Цены на газ более чем на 1000 долларов за 1000 м3 снижены, благодаря вашим союзникам.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:22
#17
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Цитата:
serg kost:
Так я про это и писал, что закупают сельхозпродукции более чем на 65 млрд евро.


Перечитал, конкретно за 65 миллиардов евро не указано, а за 2020 год отмечено у меня 105 миллиардов долларов. При этом, вспомогательные моменты касающийся удобрений, теплиц, погоды это вторично, главное экспорт. Ну и немцы молодцы на 85 миллиардов долларов экспортировали.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8329
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:26
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
А вас поздравляю! Цены на газ более чем на 1000 долларов за 1000 м3 снижены, благодаря вашим союзникам.

Это типа у нас теперь газ бесплатный? Было вроде по 660 долларов. :lol: Долгосрочные договора однако ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:31
#19
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Цитата:
elektron:
Ну что за выражения в Новый Год? Любая страна, что то экспортируя, что то другое импортирует. Это так на заметку.


Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, время покажет, у меня память хорошая. Ты говорил, что скоро не будет хватать продовольствия, удобрении и.т.д. в мире. Через сколько лет, если не секрет?


Это все понятно, он недавно мне говорил, что в Европе нет удобрении и.т.д. и скоро им придет кирдык. Я в свою очередь говорил, что кирдыка не будет, далее будет процветать. Поэтому и спрашиваю когда вам кирдык будет или швах наступит?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:34
#20
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Цитата:
elektron:
Это типа у нас теперь газ бесплатный? Было вроде по 660 долларов. Долгосрочные договора однако


Бесплатно, только сыр в мышеловке, было более 2000 долларов, сейчас менее 700-800.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:39
#21
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Цитата:
elektron:
Долгосрочные договора однако


Так, я рад за вас, тем более рядом в Венгрии ребёнок учиться, квартплату не подняли. Договор до сентября 2022 года заключён с собственником, дальше будут рассматривать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8329
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:45
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
было более 2000 долларов, сейчас менее 700-800.

Не было такого, на рынке может и было где то, или на бирже. Мы на биржах газ не покупаем, только акции. :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
806
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:49
#23
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Цитата:
Kairat stayer:
Перечитал, конкретно за 65 миллиардов евро не указано, а за 2020 год отмечено у меня 105 миллиардов долларов.

Странно. А читаю, и там все написано. И что это 19, а не 20 год, тоже написано.

Цитата:
экспорт сельскохозяйственной продукции из Нидерландов в 2019 году вырос до невиданных прежде высот и составил 94,5 млрд евро.


Цитата:
Импорт такой продукции также вырос и оценивается в € 64,1 млрд,

А что удобрения подорожали, так у них скоро с такими ценами и 200 млрд будет.
А у нас удобрения не дорожают в несколько раз, так и будем в ценах отставать. :-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
806
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:52
#24
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Цитата:
elektron:
Мы на биржах газ не покупаем,

У Германии газ по долгосрочным договорам. Там не дураки страной рулят.
А вот у разных Голландий, Британии или Польши с Прибалтами газ дорогой, биржевый.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 15:59
#25
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Цитата:
Kairat stayer:
Это все понятно, он недавно мне говорил, что в Европе нет удобрении и.т.д. и скоро им придет кирдык. Я в свою очередь говорил, что кирдыка не будет, далее будет процветать. Поэтому и спрашиваю когда вам кирдык будет или швах наступит?


serg kost: Вот и посмотрим через год-другой, где они окажутся со своими технологиями и ВВП. С ветряками и панельками, с легальной проституцией и марихуаной.Без газа, удобрений, энергии.

Все, ясно в текущем и 2023 годах посмотрим.

Подробнее здесь:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4378
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 03.01.22 - 16:39
#26
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За 3 десятилетия в Казахстане было реализовано десятки и сотни прорывных проектов. Были истрачены миллиарды теньге кредитных и государственных денег. Народ ждал новых рабочих мест, правительство и акиматы всех уровней строили свои долгосрочные планы относительно новых производств. Но менеджеров ждало жестокое разочарование. Видимый дефицит на эту продукцию оборачивался отстутствием необходимости в этом товаре или продукте. Или того хуже, подобная продукция давно выпускалась могущественными соседями! И они не спешили отдавать часть рынка новичку! Знаю всего несколько предприятий в городе, которые нашли общий язык с иностранцами. И сумели запустить производство по бизнес планам своих компаньонов.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.01.2022 - 16:41]
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