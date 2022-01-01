Задача патриотическая – обеспечивать себя своей продукцией. Только под лозунги о нацинтересах мы отдаем эти интересы в руки ближайших геополитических соседей: Китая и России. Одни только китайские кредиты на казахские прорывные (понты) проекты, исполнением которых занимаются китайские же подрядчики, чего стоят. Читать новость
serg kost: Так я про это и писал, что закупают сельхозпродукции более чем на 65 млрд евро.
Перечитал, конкретно за 65 миллиардов евро не указано, а за 2020 год отмечено у меня 105 миллиардов долларов. При этом, вспомогательные моменты касающийся удобрений, теплиц, погоды это вторично, главное экспорт. Ну и немцы молодцы на 85 миллиардов долларов экспортировали.
elektron: Ну что за выражения в Новый Год? Любая страна, что то экспортируя, что то другое импортирует. Это так на заметку.
Цитата:
Kairat stayer: Посмотрим, время покажет, у меня память хорошая. Ты говорил, что скоро не будет хватать продовольствия, удобрении и.т.д. в мире. Через сколько лет, если не секрет?
Это все понятно, он недавно мне говорил, что в Европе нет удобрении и.т.д. и скоро им придет кирдык. Я в свою очередь говорил, что кирдыка не будет, далее будет процветать. Поэтому и спрашиваю когда вам кирдык будет или швах наступит?
Kairat stayer: Это все понятно, он недавно мне говорил, что в Европе нет удобрении и.т.д. и скоро им придет кирдык. Я в свою очередь говорил, что кирдыка не будет, далее будет процветать. Поэтому и спрашиваю когда вам кирдык будет или швах наступит?
serg kost: Вот и посмотрим через год-другой, где они окажутся со своими технологиями и ВВП. С ветряками и панельками, с легальной проституцией и марихуаной.Без газа, удобрений, энергии.
За 3 десятилетия в Казахстане было реализовано десятки и сотни прорывных проектов. Были истрачены миллиарды теньге кредитных и государственных денег. Народ ждал новых рабочих мест, правительство и акиматы всех уровней строили свои долгосрочные планы относительно новых производств. Но менеджеров ждало жестокое разочарование. Видимый дефицит на эту продукцию оборачивался отстутствием необходимости в этом товаре или продукте. Или того хуже, подобная продукция давно выпускалась могущественными соседями! И они не спешили отдавать часть рынка новичку! Знаю всего несколько предприятий в городе, которые нашли общий язык с иностранцами. И сумели запустить производство по бизнес планам своих компаньонов.
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