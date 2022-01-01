Отправлено: - 15:31

elektron:

Ну что за выражения в Новый Год? Любая страна, что то экспортируя, что то другое импортирует. Это так на заметку.

Kairat stayer:

Посмотрим, время покажет, у меня память хорошая. Ты говорил, что скоро не будет хватать продовольствия, удобрении и.т.д. в мире. Через сколько лет, если не секрет?

Цитата:Цитата:Это все понятно, он недавно мне говорил, что в Европе нет удобрении и.т.д. и скоро им придет кирдык. Я в свою очередь говорил, что кирдыка не будет, далее будет процветать. Поэтому и спрашиваю когда вам кирдык будет или швах наступит?