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≡ Крупнейшие вокзалы страны в новогодние праздники функционируют без охраны и находятся под угрозой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43197
Крупнейшие вокзалы страны в новогодние праздники функционируют без охраны и находятся под угрозой
Отправлено: 03.01.22 - 16:32
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Одни из крупнейших вокзалов Казахстана в гг. Кокшетау, Караганде, Костанае, Актобе и Кызылорде с 00:00 часов 01.01.2022 г. функционируют без досмотровой службы, в задачи которой входит предотвращение проноса взрывчатых и отравляющих веществ. Данные объекты относятся к стратегическим в части повышенной угрозы в террористическом отношении.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
509
Re: Крупнейшие вокзалы страны в новогодние праздники...
Отправлено: 03.01.22 - 16:32
#1
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Господи, да кому ваша террористическая угроза нужна? Щас все на ковиде зарабатывают.
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