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Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43197
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 12:46
Цитата:
А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе или посёлке?
Лично я садил в Кустанае деревья в районе таксопарка. Да и сейчас на даче подсаживаю каждый год. Мои родители посадили немало.
Доктор СИЗО:
А в безлесном Казахстане усталые лесники, что бы получить грошовую выручку, махали топорами и уничтожали свой многолетний труд.
А в безлесном Казахстане усталые лесники, что бы получить грошовую выручку, махали топорами и уничтожали свой многолетний труд.
А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе или посёлке?
Лично я садил в Кустанае деревья в районе таксопарка. Да и сейчас на даче подсаживаю каждый год. Мои родители посадили немало.
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:11
Цитата:
Наверное, не в курсе, что в 80 годах была обязаловка для бюджетников сьездить несколько раз в лесопитомник. Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе. Посадить десятки саженцев. Так что не хвались, сказать можно, что угодно!
serg kost:
Наверное, не в курсе, что в 80 годах была обязаловка для бюджетников сьездить несколько раз в лесопитомник. Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе. Посадить десятки саженцев. Так что не хвались, сказать можно, что угодно!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23744
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:33
Цитата:
Доктор, а что вам мешает, сейчас это делать?...
Доктор СИЗО:
Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе.
Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе.
Доктор, а что вам мешает, сейчас это делать?...
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:41
В одиночку такие дела не делаются! Выкопка саженцев, перевозка в город, посадка в заготовленные ямы, требует техники! И рабочих рук!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:47
Напротив дома сложно посадить?
Или хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?
Могу дать в аренду лопату и ведро. И даже помогу яму выкопать.
Или хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?
Могу дать в аренду лопату и ведро. И даже помогу яму выкопать.
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:50
Может не в курсе, некоторые хвастуны, что сосенки выкапываются и перевозятся в город с комом земли 120×120×120 см? Яма копается под саженец сосенки размером 150×150×150 см. После ухода Демиденко подобные работы в городе не производились!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:58
Ну сосенки и клены каждый сам себе купит во двор.
Я же покупал.
Я же покупал.
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:01
Цитата:
Камаз, экскаватор, и автокран нанимал? Шутник однако! Горе садовник!
serg kost:
Камаз, экскаватор, и автокран нанимал? Шутник однако! Горе садовник!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:03
Цитата:
Тема закрыта, ответа не надо!
Доктор СИЗО:
Тема закрыта, ответа не надо!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:15
Цитата:
Больше метра никогда не копалиЦитата:
Сосну высотой в полметра сложно посадить вместе с соседями?! Автокран нужен?
Доктор СИЗО:
Яма копается под саженец сосенки размером 150×150×150 см.
Яма копается под саженец сосенки размером 150×150×150 см.
Больше метра никогда не копалиЦитата:
Доктор СИЗО:
экскаватор, и автокран нанимал?
экскаватор, и автокран нанимал?
Сосну высотой в полметра сложно посадить вместе с соседями?! Автокран нужен?
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:22
Цитата:
serg kost:Сосенки сажали высотой до 250 см. Спроси подробности таких работ у своих родителей, если они были в 80 годах бюджетниками! Не утомляй больше дедушку!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:32
Дедушка старый, не помнит уже. Посмотри, какие сейчас продают и сажают. Я в 80-х сажал с метр высотой. Там ямы чуть меньше метра копали.
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 16:17
Успехов в лесопосадке!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8401
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 16:26
Цитата:
А вот и ещё один борец с пластмассой появился.
Жень ты своё любимое новогоднее кино"С легким паром" по деревянному телевизору смотришь?
В магазин ходишь,исключительно с авоськой и крафт пакетами?
Ну куда сейчас без пластика,ведь вся упаковка сплошной пластик.
yudjin:
Вот варвары уже не дождавшись НГ выкинули очередной мусор на 300 лет загрязняющий планету
Вот варвары уже не дождавшись НГ выкинули очередной мусор на 300 лет загрязняющий планету
А вот и ещё один борец с пластмассой появился.
Жень ты своё любимое новогоднее кино"С легким паром" по деревянному телевизору смотришь?
В магазин ходишь,исключительно с авоськой и крафт пакетами?
Ну куда сейчас без пластика,ведь вся упаковка сплошной пластик.
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 17:11
На Бородина от Рабочей до Ширина сажали сосны примерно в 1985.
Кто знает, как они растут, может сам прикинуть рост саженцев.
Был ноябрь. В ямах на дне был сплошной лёд. Но почти все прижились.
Никаких кранов не понадобилось.
А клёны и прочие лиственные вообще лёгкие. Но одни могут сами посадить, а другим подъёмный кран нужен. Наверное, без крана с дивана не поднимутся.
Кто знает, как они растут, может сам прикинуть рост саженцев.
Был ноябрь. В ямах на дне был сплошной лёд. Но почти все прижились.
Никаких кранов не понадобилось.
А клёны и прочие лиственные вообще лёгкие. Но одни могут сами посадить, а другим подъёмный кран нужен. Наверное, без крана с дивана не поднимутся.
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