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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43197
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2311
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
#1
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Как понять: "...собственники в ИНИЦИАТИВНОМ порядке приняли решение о снижении цены стоимости газа..." ??

Что: 1) не было митинга возмущённого народа??
2) не было ПИНКА Президента Мамину??
3) Мамин шестиэтажным матом не поднял в выходной день Агентство по защите какой то конкуренции ???

Какие у нас ПОНЯТЛИВЫЕ и СОВЕСТЛИВЫЕ собственники АЗС !!! Начали работать себе в УБЫТОК !!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23744
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 15:17
#2
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Цитата:

"Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка",

А чё, надо было их сразу - пострелять.
Опыт - есть, ответственности - нет... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 03.01.2022 - 15:18]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14711
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 15:50
#3
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Во-первых, поддаваться на такие манипуляции - очень нехорошо. Люди могут подумать что это эффективно.
Если сговор был - тогда всё обойдется. А вот если его не было - будет дефицит газа и люди будут готовы покупать его ещё дороже.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8329
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 15:54
#4
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Цитата:
Victor Yang:
А вот если его не было - будет дефицит газа

В стране добывающей газ? :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14711
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 16:16
#5
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Цитата:
elektron:
В стране добывающей газ?

Если его будет невыгодно продавать - его будут продавать по минимуму. Даже в стране добывающей газ.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
31
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 16:31
#6
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Странно. А вчера глава управления энергетики и жкх Мангыстауской области назвал повышение обоснованным.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4984
Re: Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена...
Отправлено: 03.01.22 - 17:08
#7
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Я буду требовать ввести нормативно звание враг народа и судить как это делали красные комиссары, надоели уже эти попытки понарошку осуждать, а на самом деле в лучшем случае ничего не изменится или лёгкое поругивание
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