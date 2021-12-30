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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43196
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
805
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 12:46
#60
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Цитата:
Доктор СИЗО:
А в безлесном Казахстане усталые лесники, что бы получить грошовую выручку, махали топорами и уничтожали свой многолетний труд.

А сколько деревьев посадил каждый житель Казахстана в своём городе или посёлке?
Лично я садил в Кустанае деревья в районе таксопарка. Да и сейчас на даче подсаживаю каждый год. Мои родители посадили немало.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4376
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:11
#61
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Цитата:
serg kost:

Наверное, не в курсе, что в 80 годах была обязаловка для бюджетников сьездить несколько раз в лесопитомник. Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе. Посадить десятки саженцев. Так что не хвались, сказать можно, что угодно!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23743
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:33
#62
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе.

Доктор, а что вам мешает, сейчас это делать?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4376
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:41
#63
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В одиночку такие дела не делаются! Выкопка саженцев, перевозка в город, посадка в заготовленные ямы, требует техники! И рабочих рук!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
805
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:47
#64
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Напротив дома сложно посадить?
Или хотя бы полить посаженное другими, чтобы не засохло?
Могу дать в аренду лопату и ведро. И даже помогу яму выкопать.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4376
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:50
#65
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Может не в курсе, некоторые хвастуны, что сосенки выкапываются и перевозятся в город с комом земли 120×120×120 см? Яма копается под саженец сосенки размером 150×150×150 см. После ухода Демиденко подобные работы в городе не производились!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
805
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 13:58
#66
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Ну сосенки и клены каждый сам себе купит во двор.
Я же покупал.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4376
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:01
#67
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Цитата:
serg kost:

Камаз, экскаватор, и автокран нанимал? Шутник однако! Горе садовник!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4376
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:03
#68
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Тема закрыта, ответа не надо!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
805
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:15
#69
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Яма копается под саженец сосенки размером 150×150×150 см.

Больше метра никогда не копалиЦитата:
Доктор СИЗО:
экскаватор, и автокран нанимал?

Сосну высотой в полметра сложно посадить вместе с соседями?! Автокран нужен?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4376
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:22
#70
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Цитата:
serg kost:
Сосенки сажали высотой до 250 см. Спроси подробности таких работ у своих родителей, если они были в 80 годах бюджетниками! Не утомляй больше дедушку!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
805
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 14:32
#71
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Дедушка старый, не помнит уже. Посмотри, какие сейчас продают и сажают. Я в 80-х сажал с метр высотой. Там ямы чуть меньше метра копали.
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