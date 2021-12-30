Отправлено: - 13:11

serg kost:



Цитата:Наверное, не в курсе, что в 80 годах была обязаловка для бюджетников сьездить несколько раз в лесопитомник. Выкопать там саженцы, и потом поехать на указанный участок в городе. Посадить десятки саженцев. Так что не хвались, сказать можно, что угодно!