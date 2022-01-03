Отправлено: - 11:31

111:

Мне одному в этом мире надо наслаждаться тем, что именно я один такой

Цитата:Ты не один... у нас 3 такиеЕсть и другие люди отказавшиеся от полиэтилена... В цивилизованных странах этим никого не удивишь, это дикая для нас обыденность.