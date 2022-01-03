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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Всё просто!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43194
Евгений ПОЛУЯНОВ: Всё просто!
Отправлено: 03.01.22 - 11:16
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Понятие «дом» у каждого разное. У одних он начинается лишь от двери в свою квартиру, у другого – от подъезда и двора, третий считает домом весь город, в котором он живёт. От этого и зависит вклад, который каждый вносит в наш общий дом, его отношение к окружающим людям, поступки и мысли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7532
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Всё просто!
Отправлено: 03.01.22 - 11:16
#1
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Идеи Греты Тунберг в красе своей..
Ну ладно, отказался от пакетов..
Я например иногда беру тряпочную сумку от известного супермаркета..
Но никого, никого больше в супермаркете даже в этом, не виду с этой сумкой, все с пакетами из полиэтилена..
А.
Мне одному в этом мире надо наслаждаться тем, что именно я один такой и Б, надо ли мне вот так же учить остальных и набить эти плакаты у кассовых аппаратов в супермаркетах и учить людей как жить, крича об этом в мегафон, мол выбросьте сотовые, клавиатуры и тд, где содержится пластмасса, вы же губите мир...
Про деревянные сотки и деревянные клавиатуры прочитал где то тут на сайте, что вроде как они есть уже у Тунберг..
Что мне делать, быть тварью дрожащей или право иметь?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8040
Евгений ПОЛУЯНОВ: Всё просто!
Отправлено: 03.01.22 - 11:31
#2
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Цитата:
111:
Мне одному в этом мире надо наслаждаться тем, что именно я один такой

Ты не один... у нас 3 такие

Есть и другие люди отказавшиеся от полиэтилена... В цивилизованных странах этим никого не удивишь, это дикая для нас обыденность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7532
Евгений ПОЛУЯНОВ: Всё просто!
Отправлено: 03.01.22 - 11:39
#3
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Вот наша сумка..



У жены спросил, где она, она почему то спросила, что, мол за пивом собрался что ли..
Ога, с утра прям..
Говорю я последователь Тунберг..
Но она почему то ничего не поняла..
А объяснять ей это, очень долго..
Пошлет еще подальше..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2652
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Всё просто!
Отправлено: 03.01.22 - 11:55
#4
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Цитата:
111:
Ну ладно, отказался от пакетов..


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