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≡ Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43194
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 10:44
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На первый день Нового года люди возлагают большие надежды. Откладывают на этот день перемены в жизни. Кто-то с Нового года обещает бросить курить, кто-то - пить спиртное, кто-то мечтает разобраться в отношениях, сменить работу, да мало ли обещаний давал каждый сам себе, привязывая их к какой-либо дате.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4369
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 03.01.22 - 08:11
#15
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Цитата:
drakon:
Ничего не забываешь, получается мы с тобой самые старые пользователи! Только ты старшего звания)))))
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4369
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 03.01.22 - 10:15
#16
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Цитата:
Alehander:

Мы в школе проходили совсем другого Чехова. Собирал сочинения отличниц, почитывал иногда на досуге.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8040
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 03.01.22 - 11:15
#17
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Цитата:
Alehander:
А. П. Чехов - Ночь на кладбище

Не исключено, что талантливые люди немного шизофреники, поэтому не стоит выдавать шизофренический бред отдельного человека за аргумент и причину отказаться от чего-то. Да, пусть его мнение и поддакивание Алехандро будут их мнением, но видя только ЭТО: "обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег…" , таким людям можно только посочувствовать!
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