Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43194
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4983
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 16:06
Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14634
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 21:47
Цитата:
Возможно их специально выращивали для шубы той тети. Как и елочки в питомниках. Так что все ок
сайлау курманов:
Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...
Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...
Возможно их специально выращивали для шубы той тети. Как и елочки в питомниках. Так что все ок
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 01.01.22 - 20:27
Есть такое классическое правило:
- Критикуешь - предлагай!
Что предлагает этот соскучившийся по "славе" "сенатор"?
В связи с отсутствием большого числа вариантов, осмелюсь предположить, что он мог бы предложить:
1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"
2. Заменить настоящие деревца химическими.
Что из этих двух ваиантов более варварское?
- Критикуешь - предлагай!
Что предлагает этот соскучившийся по "славе" "сенатор"?
В связи с отсутствием большого числа вариантов, осмелюсь предположить, что он мог бы предложить:
1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"
2. Заменить настоящие деревца химическими.
Что из этих двух ваиантов более варварское?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11848
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 01.01.22 - 21:14
Цитата:
Вчклюшка будет от счастья качаться на люстре!
Ваше предложение негуманно по отношению националистическим маргиналам.
Они могут травмировать себя от счастья, и ещё придется их лечить за государственный счёт.
Skeptic:
1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"
1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"
Вчклюшка будет от счастья качаться на люстре!
Ваше предложение негуманно по отношению националистическим маргиналам.
Они могут травмировать себя от счастья, и ещё придется их лечить за государственный счёт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11848
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 01.01.22 - 21:29
Цитата:
Возможно эта старушка 30 лет независимости копила на шубу.
И это единственное для неё дорогое.
И она мечтала о шубе когда была студенткой и зубрила горы учебников в самой образованной и счастливой для неё стране мира, но не могла себе этого позволить будучи студенткой.
Мечтала о шубе когда начала работать на советском предприятии, но родила детей и поднимая их на ноги не могла позволить себе шубу.
Мечтала, когда после развала предприятий в городе с трудом добывала на пропитание.
Лучше бы вы гражданин Курманов, попробовали вместо старушек пристыдить приехавших из колхозов жириц продажной любви, стоящих на улицах в чулках и шубах.
Или закутанных в шубы самок приехавших из аулов чиновников и полицаев с кокардами.
сайлау курманов: Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...
Возможно эта старушка 30 лет независимости копила на шубу.
И это единственное для неё дорогое.
И она мечтала о шубе когда была студенткой и зубрила горы учебников в самой образованной и счастливой для неё стране мира, но не могла себе этого позволить будучи студенткой.
Мечтала о шубе когда начала работать на советском предприятии, но родила детей и поднимая их на ноги не могла позволить себе шубу.
Мечтала, когда после развала предприятий в городе с трудом добывала на пропитание.
Лучше бы вы гражданин Курманов, попробовали вместо старушек пристыдить приехавших из колхозов жириц продажной любви, стоящих на улицах в чулках и шубах.
Или закутанных в шубы самок приехавших из аулов чиновников и полицаев с кокардами.
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 02.01.22 - 09:07
Вспоминаю поездки в лесхоз за сосенками для сотрудников. Поехали на автобусе, немного выпили по дороге. Заплатили деньги за сосенки в лесхозе, дали нам лесника, он спилил 300 отборных деревьев в питомнике, загрузили в тележки К700 , раздали сотрудникам и рабочим НПО, через 10 дней сосенки были выброшены на мусорки! Варварство настоящее получается в нашем безлесном Казахстане!
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 02.01.22 - 12:29
Цитата:
Питомники, они потому и питомники, что в них специально выращивают сосны для двух целей:
1. Пересадка на постоянные места в лесах.
2. Для вырубки на новогодние праздники.
Никогда в питомниках деревья не растут постоянно. Иначе это уже не питомник.
...
А варварство, настоящее, это добыча и переработка нефти, химическое производство всего искусственного, в том числе и новогодних деревьев, а затем загаживание природы всей этой химической дрянью.
В океанах уже целые острова из всего этого "добра" плавают, отравляя воду и уничтожая всё живое вокруг.
И только варвары могут агитировать за искусственные деревья к Новому году. Потому что не задумываются и не хотят задумываться о последствиях.
Доктор СИЗО:
Питомники, они потому и питомники, что в них специально выращивают сосны для двух целей:
1. Пересадка на постоянные места в лесах.
2. Для вырубки на новогодние праздники.
Никогда в питомниках деревья не растут постоянно. Иначе это уже не питомник.
...
А варварство, настоящее, это добыча и переработка нефти, химическое производство всего искусственного, в том числе и новогодних деревьев, а затем загаживание природы всей этой химической дрянью.
В океанах уже целые острова из всего этого "добра" плавают, отравляя воду и уничтожая всё живое вокруг.
И только варвары могут агитировать за искусственные деревья к Новому году. Потому что не задумываются и не хотят задумываться о последствиях.
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 02.01.22 - 12:50
Остапа понесло.... Я говорил о бысмысленной работе казахстанких лесников, что бы потворствовать низменным забавам кучки людей. Я сам жил долгое время возле лесопитомника, знаю сколько труда уходит на выращивание малюсенького саженца! Надо принимать побольше законов о защите растительного мира Казахстана!
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 02.01.22 - 13:26
Цитата:
Я так понимаю,вы этот текст с экологически чистой деревянной клавиатуры напечатали?
Смартфон свой не забудьте выкинуть и никогда не покупайте воду в пластиковых бутылках,можете прям с ведром в магазин ходить.
Нашёлся защитничек природы.
Skeptic:
А варварство, настоящее, это добыча и переработка нефти, химическое производство всего искусственного, в том числе и новогодних деревьев, а затем загаживание природы всей этой химической дрянью.
А варварство, настоящее, это добыча и переработка нефти, химическое производство всего искусственного, в том числе и новогодних деревьев, а затем загаживание природы всей этой химической дрянью.
Я так понимаю,вы этот текст с экологически чистой деревянной клавиатуры напечатали?
Смартфон свой не забудьте выкинуть и никогда не покупайте воду в пластиковых бутылках,можете прям с ведром в магазин ходить.
Нашёлся защитничек природы.
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 09:21
Цитата:
"Смешно".
Но не стоит путать божий дар с яичницей.
Я бы печатал с деревянной клавиатуры, будь она в наличии. И воду, как и прочие газировки в пластиковых бутылках давно не покупаю. Что и вам советую. Да и смартфон я себе ни разу сам не покупал. Всё как-то сын дарит...
Я бы им не пользовался, если бы ростовщики и прочие госслужбы не навязывали свои "услуги" исключительно через "мобильные" устройства.
А природу надо защищать. И именно - от человеческого варварства. От таких потребителей, как вы.
Добринцофф:
"Смешно".
Но не стоит путать божий дар с яичницей.
Я бы печатал с деревянной клавиатуры, будь она в наличии. И воду, как и прочие газировки в пластиковых бутылках давно не покупаю. Что и вам советую. Да и смартфон я себе ни разу сам не покупал. Всё как-то сын дарит...
Я бы им не пользовался, если бы ростовщики и прочие госслужбы не навязывали свои "услуги" исключительно через "мобильные" устройства.
А природу надо защищать. И именно - от человеческого варварства. От таких потребителей, как вы.
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 10:29
Цитата:
Да,да и электричество получали бы сидя на деревянном велотренажере, неустанно крутя педали вырабатывая ток
Выкиньте стиралку,газплиту,холодильник,модем ведь там очень много пластмассы которая вся потом попадёт в мировой океан.
Прежде чем писать глупости,попробуйте подумать головой.
Skeptic:
Я бы печатал с деревянной клавиатуры,
Я бы печатал с деревянной клавиатуры,
Да,да и электричество получали бы сидя на деревянном велотренажере, неустанно крутя педали вырабатывая ток
Выкиньте стиралку,газплиту,холодильник,модем ведь там очень много пластмассы которая вся потом попадёт в мировой океан.
Прежде чем писать глупости,попробуйте подумать головой.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8040
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 11:08
Цитата:
сотни тысяч, если не миллионы, людей - это кучка? Думайте, что говорите.
Не низменней, чем радоваться убийству животных.
Цитата:
Вот варвары уже не дождавшись НГ выкинули очередной мусор на 300 лет загрязняющий планету
Доктор СИЗО:
что бы потворствовать низменным забавам кучки людей.
что бы потворствовать низменным забавам кучки людей.
сотни тысяч, если не миллионы, людей - это кучка? Думайте, что говорите.
Не низменней, чем радоваться убийству животных.
Цитата:
Skeptic:
И только варвары могут агитировать за искусственные деревья к Новому году.
И только варвары могут агитировать за искусственные деревья к Новому году.
Вот варвары уже не дождавшись НГ выкинули очередной мусор на 300 лет загрязняющий планету
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 12:25
Скоро добавятся возле этих контейнеров горы сосенок, загубленных по прихоти двуногих хомо сапиенс. Наша семья славно посидела и повеселилась на Новый год возле искусственной елки. Автоматика периодически орошала воздух запахами соснового леса. Дети и взрослые радовались роскошым подаркам Деда Мороза! А в безлесном Казахстане усталые лесники, что бы получить грошовую выручку, махали топорами и уничтожали свой многолетний труд. Страшно все это смотреть!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23742
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 03.01.22 - 12:32
Цитата:
А сколько животных, ты убил? На свой малахай...
сайлау курманов:
сколько животных убили ради этой одежды...
сколько животных убили ради этой одежды...
А сколько животных, ты убил? На свой малахай...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, drakon, serg kost
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать