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На первый день Нового года люди возлагают большие надежды. Откладывают на этот день перемены в жизни. Кто-то с Нового года обещает бросить курить, кто-то - пить спиртное, кто-то мечтает разобраться в отношениях, сменить работу, да мало ли обещаний давал каждый сам себе, привязывая их к какой-либо дате.