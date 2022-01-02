Прогноз на 5 дней
небольшой снег-8°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Диетолог назвала пять продуктов, облегчающих головную боль
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43193
Диетолог назвала пять продуктов, облегчающих головную боль
Отправлено: 02.01.22 - 15:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и есть кайенский перец. Но есть и не такие кардинальные советы.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7529
Re: Диетолог назвала пять продуктов, облегчающих головную боль
Отправлено: 02.01.22 - 15:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не зря под шубу то селедку кладут, Омега ..
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4367
Re: Диетолог назвала пять продуктов, облегчающих головную боль
Отправлено: 03.01.22 - 06:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое правильное питание у пенсионеров. Они вообще не покупают и не потребляют эти вредные продукты.)))) :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS