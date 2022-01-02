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Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43193
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 16:48
Гражданский активист Серик Бактыбайулы сообщил, что жанаозенцы требуют снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. По его словам, 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге, с 1 января повысилась до 120 тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8328
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 16:48
Да ну, не может быть. США то помогут, или нет, а Кайрат?
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 16:56
е...тым нет покоя. Хотя понять можно - вложили деньги на переоборудование автомобилей чтобы экономить, а тут облом.
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 16:59
Цитата:
Да, в баллонах, газ - привезут...
elektron:
США то помогут, или нет, а Кайрат?
США то помогут, или нет, а Кайрат?
Да, в баллонах, газ - привезут...
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:09
Цитата:
Виталий, как у тебя в квартире?
У меня 23.8 градуса. На улице
+13. Дождь...
elektron:
Да ну, не может быть.
Да ну, не может быть.
Виталий, как у тебя в квартире?
У меня 23.8 градуса. На улице
+13. Дождь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8328
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:12
Цитата:
В квартире так же, на улице +8 без дождя
[Исправлено: elektron, 02.01.2022 - 12:13]
drakon:
У меня 23.8 градуса. На улице
У меня 23.8 градуса. На улице
В квартире так же, на улице +8 без дождя
[Исправлено: elektron, 02.01.2022 - 12:13]
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:17
Цитата:
У нас дождь уже 3-й,
день - идёт.
С Новым Годом, тебя!...
elektron:
+8 без дождя
+8 без дождя
У нас дождь уже 3-й,
день - идёт.
С Новым Годом, тебя!...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8328
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:25
Цитата:
Аналогично! И спасибо. Хотя всех во флуде поздравлял.
drakon:
С Новым Годом, тебя!...
С Новым Годом, тебя!...
Аналогично! И спасибо. Хотя всех во флуде поздравлял.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7529
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 19:25
Ладно там по деревням, баллоны..
Но автоводятелам плакать, это вообще тупость..
Но автоводятелам плакать, это вообще тупость..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 767
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 21:18
Цитата:
И Вы считаете, что люди зря потратились?
Да Вы представитель той власти
вложили деньги на переоборудование автомобилей чтобы экономить, а тут облом. Источник:
И Вы считаете, что люди зря потратились?
Да Вы представитель той власти
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4983
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 22:39
Какие убогие комментарии. Речь идёт о собственном производстве где продукция дорожает ежедневно. Какого лешего этому газу дорожать, его не покупают за валюту, она не привозная, всё верно требуют трудящиеся...
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 23:24
Цитата:
Если цену опустить - они опять соберутся, чтобы зарплаты газовикам подняли. А за какой счет это делать?
сайлау курманов:
Какого лешего этому газу дорожать, его не покупают за валюту, она не привозная, всё верно требуют трудящиеся...
Какого лешего этому газу дорожать, его не покупают за валюту, она не привозная, всё верно требуют трудящиеся...
Если цену опустить - они опять соберутся, чтобы зарплаты газовикам подняли. А за какой счет это делать?
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 23:26
Цитата:
Да-да. Давно уже такие слухи ходят. И рынок - это не власть, если что.
electro:
Да Вы представитель той власти
Да Вы представитель той власти
Да-да. Давно уже такие слухи ходят. И рынок - это не власть, если что.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14634
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 03.01.22 - 00:12
Цитата:
Товарищ из Венесуэлы рассказывал, что у них бенз дешевле воды. И никто особо на ЗП не жаловался на тех заводах. Просто те заводы государственные, сверхприбыль не сама цель.
Victor Yang:
Если цену опустить - они опять соберутся, чтобы зарплаты газовикам подняли. А за какой счет это делать?
Если цену опустить - они опять соберутся, чтобы зарплаты газовикам подняли. А за какой счет это делать?
Товарищ из Венесуэлы рассказывал, что у них бенз дешевле воды. И никто особо на ЗП не жаловался на тех заводах. Просто те заводы государственные, сверхприбыль не сама цель.
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 03.01.22 - 00:21
Цитата:
Тут бы абсолютные цифры увидеть. Может там вода дороже бензина? В смысле что это не бензин такой дешёвый, а вода дорогая.
[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 00:22]
maxsaf:
у них бенз дешевле воды
у них бенз дешевле воды
Тут бы абсолютные цифры увидеть. Может там вода дороже бензина? В смысле что это не бензин такой дешёвый, а вода дорогая.
[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2022 - 00:22]
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