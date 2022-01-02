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В ожидании праздника пропускаешь жизнь

"Не трогай! Это на Новый год!"

В Казахстане празднование Нового Года – это весна, Наурыз, день весеннего равноденствия, когда сама природа подталкивает

Чехов писал: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать…»

Очередной пост из серии "все вокруг дураки, а Алехандро с Чеховым - умные"?Цитата:Ожидание праздника - это тоже жизнь, как бы автор не хотел... с приятными хлопотами, с предпраздничной суетой, радостными лицами коллег, друзей, горящими глазами детей, множеством пожеланий и загадыванием мечт, которые обязательно сбудутся...потому что Новый год - это праздник НАДЕЖДЫ на лучшее и ВЕРЫ в светлое будущее)А кому и мечтать не о чем, остается только пессимистично лежать и по-старчески брюзжать, выискивая архетипы.Цитата:Откладывание на новый год- это всего лишь повод аккумулировать больше праздничных моментов и подчеркнуть торжественность праздника.И в желании начать новую жизнь с нового года тоже нет ничего плохого... Кому-то не хватает именно такого повода, такого рубежа и толчка.Цитата:Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления.Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...Но раз автор сказал, что это новый год, значит будем по Чехову...Цитата: