Отправлено: - 23:24

сайлау курманов:

Какого лешего этому газу дорожать, его не покупают за валюту, она не привозная, всё верно требуют трудящиеся...

Цитата:Если цену опустить - они опять соберутся, чтобы зарплаты газовикам подняли. А за какой счет это делать?