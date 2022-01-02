Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43193
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 10:44
На первый день Нового года люди возлагают большие надежды. Откладывают на этот день перемены в жизни. Кто-то с Нового года обещает бросить курить, кто-то - пить спиртное, кто-то мечтает разобраться в отношениях, сменить работу, да мало ли обещаний давал каждый сам себе, привязывая их к какой-либо дате.
Читать новость
Читать новость
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 10:44
Очередной пост из серии "все вокруг дураки, а Алехандро с Чеховым - умные"?
Цитата:
Ожидание праздника - это тоже жизнь, как бы автор не хотел... с приятными хлопотами, с предпраздничной суетой, радостными лицами коллег, друзей, горящими глазами детей, множеством пожеланий и загадыванием мечт, которые обязательно сбудутся...потому что Новый год - это праздник НАДЕЖДЫ на лучшее и ВЕРЫ в светлое будущее)
А кому и мечтать не о чем, остается только пессимистично лежать и по-старчески брюзжать, выискивая архетипы.
Цитата:
Откладывание на новый год- это всего лишь повод аккумулировать больше праздничных моментов и подчеркнуть торжественность праздника.
И в желании начать новую жизнь с нового года тоже нет ничего плохого... Кому-то не хватает именно такого повода, такого рубежа и толчка.
Цитата:
Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления.
Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...
Но раз автор сказал, что это новый год, значит будем по Чехову...
Цитата:
Цитата:
В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Ожидание праздника - это тоже жизнь, как бы автор не хотел... с приятными хлопотами, с предпраздничной суетой, радостными лицами коллег, друзей, горящими глазами детей, множеством пожеланий и загадыванием мечт, которые обязательно сбудутся...потому что Новый год - это праздник НАДЕЖДЫ на лучшее и ВЕРЫ в светлое будущее)
А кому и мечтать не о чем, остается только пессимистично лежать и по-старчески брюзжать, выискивая архетипы.
Цитата:
"Не трогай! Это на Новый год!"
Откладывание на новый год- это всего лишь повод аккумулировать больше праздничных моментов и подчеркнуть торжественность праздника.
И в желании начать новую жизнь с нового года тоже нет ничего плохого... Кому-то не хватает именно такого повода, такого рубежа и толчка.
Цитата:
В Казахстане празднование Нового Года – это весна, Наурыз, день весеннего равноденствия, когда сама природа подталкивает
Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления.
Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...
Но раз автор сказал, что это новый год, значит будем по Чехову...
Цитата:
Чехов писал: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать…»
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 11:23
Цитата:
проще надо быть, Алехандро... проще это называется ТРАДИЦИЯМИ... а не нах....верченными формулировками. Такими же традициями как жертвоприношение на Наурыз, как бешеный фейерверк, отпугивающий злых духов у китайцев, как 108 ударов колокола у японцев, как еврейская трапеза с молитвами накануне рош ха-шана... в сентябре
Не пойму, что в этом плохого?
празднования Нового года - это та самая древняя инициация, которую мы достаем из пыльных чуланов столетий
проще надо быть, Алехандро... проще это называется ТРАДИЦИЯМИ... а не нах....верченными формулировками. Такими же традициями как жертвоприношение на Наурыз, как бешеный фейерверк, отпугивающий злых духов у китайцев, как 108 ударов колокола у японцев, как еврейская трапеза с молитвами накануне рош ха-шана... в сентябре
Не пойму, что в этом плохого?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1136
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 12:55
А разве сам праздник не часть жизни?!Пусть она, эта жизнь, у каждого своя, у кого-то более насыщена событиями, у кого-то менее. Для кого-то покупка в кредит стиралки - самое главное событие в прошедшем году, для кого-то ежевечернее пиво - обыденность. Кто-то радуется простым вещам, а для кого-то жизнь тускла и однообразна.И эти самые праздники являются некими вехами, которые разделяют размеренное течение этой жизни.
ПыСы.И я не понял, что именно хотел сказать автор этой статьёй! Графоманский зуд?
ПыСы.И я не понял, что именно хотел сказать автор этой статьёй! Графоманский зуд?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14704
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 14:40
Цитата:
Наурыз как новый год оправдан астрономически - день весеннего равноденствия, после которого день начинает увеличиваться, ну и плюсом - весна и пробуждение природы. 1 января же ничем не обоснован - разве что близостью дня зимнего солнцестояния, но это только близость, а не сам этот день.
yudjin:
Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления. Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...
Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления. Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...
Наурыз как новый год оправдан астрономически - день весеннего равноденствия, после которого день начинает увеличиваться, ну и плюсом - весна и пробуждение природы. 1 января же ничем не обоснован - разве что близостью дня зимнего солнцестояния, но это только близость, а не сам этот день.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4982
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 15:17
Чехов писал: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать…»
Не мог такое сказать уважаемый многими классик, мне кажется автор просто несёт пургу, ни под одним словом не соглашусь...
Не мог такое сказать уважаемый многими классик, мне кажется автор просто несёт пургу, ни под одним словом не соглашусь...
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 15:39
Я и вчера и сегодня просыпаюсь, а уже почти вечер..
Правильно журналист подметил..
Правильно журналист подметил..
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 15:49
Цитата:
А кто сказал, что новый год должен быть привязан именно астрономически? Для календаря - это 1 января, для школьника - 1 сентября, для агрария скорее 1 марта.
И празднуют его именно в самое тёмное время года тем и скрашивая серые будни суровой зимы.
Victor Yang:
А кто сказал, что новый год должен быть привязан именно астрономически? Для календаря - это 1 января, для школьника - 1 сентября, для агрария скорее 1 марта.
И празднуют его именно в самое тёмное время года тем и скрашивая серые будни суровой зимы.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 16:03
- Празднование Нового года, представление о нем, как о начале новой жизни, и есть такой архетип.
С какого то времени это становится не так..
С какого то времени начинаешь понимать, что с каждым новым годом, начинает неумолимо приближаться твоя смерть..
И ее приближение как еи странно, способствует встречать Новый Год более радужно и более насыщено...
С какого то времени это становится не так..
С какого то времени начинаешь понимать, что с каждым новым годом, начинает неумолимо приближаться твоя смерть..
И ее приближение как еи странно, способствует встречать Новый Год более радужно и более насыщено...
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 16:19
Цитата:
Марик, в твои то, годы. Об этом рано думать...
111:
с каждым новым годом, начинает неумолимо приближаться твоя смерть..
с каждым новым годом, начинает неумолимо приближаться твоя смерть..
Марик, в твои то, годы. Об этом рано думать...
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 19:30
Цитата:
У нас то живут в среднем до 63х..
Надо бы..
drakon:
Марик, в твои то, годы. Об этом рано
Марик, в твои то, годы. Об этом рано
У нас то живут в среднем до 63х..
Надо бы..
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 19:40
Цитата:
Доктору СИЗО, 23 августа будет 70...
111:
У нас то живут в среднем до 63х..
У нас то живут в среднем до 63х..
Доктору СИЗО, 23 августа будет 70...
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 19:47
Цитата:
Так он хорошо жил, на зоне то начальником, заведующим передачками, неплохо жилось его брату и живется..
Пенсия в 45, что еще от жизни надо..
drakon:
Доктору СИЗО, 23 августа будет 70
Доктору СИЗО, 23 августа будет 70
Так он хорошо жил, на зоне то начальником, заведующим передачками, неплохо жилось его брату и живется..
Пенсия в 45, что еще от жизни надо..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать