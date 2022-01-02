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Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
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