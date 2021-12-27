Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-14°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 438 из 438«1...436437438
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7518
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.21 - 18:11
#6556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, у меня уже 6-й год,

Блин..
Смог бросить..
Надо как то тоже пробовать..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.22 - 23:21
#6557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Блин.. Смог бросить..

Марик, у меня никогда небыло - зависимости.
Вот вчера не хотел и не - пил... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 00:23
#6558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо, Доктор Бакчан - появился... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 15:44
#6559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор Бакчан, волшебным образом,
превратился в Доктора СИЗО... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7518
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 15:58
#6560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор Бакчан, волшебным образом, превратился в Доктора СИЗО...

Наверно еще и стал Уважаемым..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 16:04
#6561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Наверно еще и стал Уважаемым..

Новогодние - чудеса... :lol: ;-) :oops:
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 16:58
#6562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу достичь заветной цели, иметь 100 друзей, пока у меня 90 друзей. Наибольшее количество друзей только у моего давнего друга Дракона. :-) :-( ;-) :lol: 8-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 17:03
#6563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Хочу достичь заветной цели, иметь 100 друзей,

Всего то, 10 - осталось... :lol: :oops: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 17:13
#6564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно куда девались большинство моих друзей? Их не видно среди пишущих на форуме! Валентин и др.... ? Неужели все уехали?
Профайл
Страница 438 из 438«1...436437438
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS