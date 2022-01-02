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≡ Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43193
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 16:48
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Гражданский активист Серик Бактыбайулы сообщил, что жанаозенцы требуют снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. По его словам, 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге, с 1 января повысилась до 120 тенге.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8328
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 16:48
#1
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Да ну, не может быть. США то помогут, или нет, а Кайрат? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14703
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 16:56
#2
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е...тым нет покоя. Хотя понять можно - вложили деньги на переоборудование автомобилей чтобы экономить, а тут облом.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Re: Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против...
Отправлено: 02.01.22 - 16:59
#3
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Цитата:
elektron:
США то помогут, или нет, а Кайрат? :lol:

Да, в баллонах, газ - привезут... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:09
#4
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Цитата:
elektron:
Да ну, не может быть.

Виталий, как у тебя в квартире?
У меня 23.8 градуса. На улице
+13. Дождь... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8328
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:12
#5
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Цитата:
drakon:
У меня 23.8 градуса. На улице

В квартире так же, на улице +8 без дождя ;-)

[Исправлено: elektron, 02.01.2022 - 12:13]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23736
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:17
#6
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Цитата:
elektron:
+8 без дождя

У нас дождь уже 3-й,
день - идёт.
С Новым Годом, тебя!... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8328
Жители Жанаозена перекрыли дорогу, протестуя против повышения цен на газ
Отправлено: 02.01.22 - 17:25
#7
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Цитата:
drakon:
С Новым Годом, тебя!...

Аналогично! И спасибо. Хотя всех во флуде поздравлял. :lol:
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